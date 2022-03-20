Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантов

Из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.
Украинские военные уничтожать российских оккупантов. Однако некоторым врагам все же удается выжить.
С тяжелыми ранениями оккупантов колоннами вывозят в Беларусь, пишет nexta_live.
Местные СМИ обнародовали видеозапись, как бусы с "трехсотыми" едут по дорогам Гомеля.
В то же время сообщают о том, что из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.
Потери России в войне против Украины
Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С первых суток ВСУ и территориальная оборона беспощадно уничтожают вражеские войска и технику.
Генштаб опубликовал общие боевые потери противника по состоянию 19 марта:
- личного состава – около 14 400 человек;
- танков – 466 единиц;
- боевых бронированных машин – 1 470 единиц;
- артиллерийских систем – 213 единиц;
- РСЗО- 72 единицы;
- средства ПВО - 44 единицы;
- самолетов – 95 единиц;
Война в Украине 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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