Более 2 500 тел уже поехали домой: в Гомель колоннами свозят раненых и убитых оккупантов

Погибших оккупантов везут в Россию / скриншот

Украинские военные уничтожать российских оккупантов. Однако некоторым врагам все же удается выжить.

С тяжелыми ранениями оккупантов колоннами вывозят в Беларусь, пишет nexta_live.

Местные СМИ обнародовали видеозапись, как бусы с "трехсотыми" едут по дорогам Гомеля.

В то же время сообщают о том, что из белорусского города в Россию уже вывезли более 2 500 трупов.

Потери России в войне против Украины

Россия утром 24 февраля начала полномасштабную войну против Украины. С первых суток ВСУ и территориальная оборона беспощадно уничтожают вражеские войска и технику.

Генштаб опубликовал общие боевые потери противника по состоянию 19 марта:

личного состава – около 14 400 человек;

танков – 466 единиц;

боевых бронированных машин – 1 470 единиц;

артиллерийских систем – 213 единиц;

РСЗО- 72 единицы;

средства ПВО - 44 единицы;

самолетов – 95 единиц;

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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