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Британия и РФ полтора года ведут тайные переговоры: в Sky News выяснили детали

Анна Ярославская
23 сентября 2023, 13:46 обновлено 23 сентября, 13:46
Пресс-секретарь британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили.
Флаги россии и Великобритании
Переговоры Британии и РФ в основном касаются вопросов безопасности, / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Британские официальные лица в течение последних 18 месяцев время от времени проводят в Вене и Нью-Йорке непубличные встречи с представителями России.

Переговоры в основном касаются вопросов безопасности, которые оказывают влияние не только на Британию, но и на весь мир. К примеру, обсуждаются вопросы дефицита зерна или ядерная безопасность, пишет Sky News.

Издание отмечает, что активных мирных переговоров с Россией, направленных на дипломатическое урегулирование войны, Британия не вела.

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"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны с Россией. Мы ни в коем случае не делим страну на части и не заключаем мирные соглашения от чьего-то имени, но держать эту линию контакта открытой – жизненно важно", – сказал собеседник журналистов.

Пресс-секретарь британского министерства иностранных дел подтвердил, что встречи с российскими официальными лицами действительно проходили. По его словам, это происходило только тогда, когда это было "абсолютно необходимо".

Он тоже отверг какие-либо подозрения о том, что на переговорах поднимали вопросы мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, такие слухи не являются "ни правдивыми, ни точными".

Переговоры России и Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас "плохой момент" для переговоров со страной-агрессором Россией. Глава государства отметил, что эмоционально готов к длительной войне.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что официальный Киев будет самостоятельно решать вопрос переговоров с агрессором Москвой, которая не демонстрирует стремления к реальному диалогу. Однако никаких переговоров с директором Кремля Владимиром Путиным не будет. Российское государство должно потерпеть поражение, любой другой исход будет воспринят как путинская победа, что станет сигналом к началу других конфликтов.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль не готов к серьезным мирным переговорам, а сам российский диктатор Владимир Путин готов вести войну много лет. По мнению Писториуса, о переговорах с РФ можно будет говорить только тогда, когда Путин просигнализирует, что он хочет разговаривать.

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