"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

Политолог уверен, что у США есть вариант больно ударить по РФ.

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Золотарев назвал главный просчет Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему сделка Трампа с Путиным не увенчается успехом

Как Трамп может ударить по России

Заявление Дональда Трампа о том, что больше не будет никаких войн и редвыборное обещание о завершении войны через 24 часа – это что-то из серии охотничьих рассказов, когда желаемое хотят выдать за действительное и предлагают простые рецепты решения сложных проблем.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что Трамп все же намерен реализовать свое обещание.

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"Учитывая его психологию, он, естественно, будет подходить к этому с бизнес-подходом и предлагать Путину сделку. Но я не уверен в том, что он найдёт взаимность – пока агрессор на кураже и делает ставку на военную силу, это может привести к диаметрально противоположному результату", - отметил эксперт.

По его словам, наиболее болезненное для России из того, что может сделать Трамп – намерение серьезно обрушить цены на нефть.

Трамп инфографика / Инфографика: Главред

"То есть расконсервировать нефтедобычу, продать проект Keystone – нефтепровода от Канады до Мексиканского залива, который был закрыт после избрания Байдена президентом. А так как экспорт энергоносителей, нефти и газа – это одно из главных источников, которыми финансируется война и обеспечивается внутренняя экономическая стабильность русской Федерации, это может быть достаточно болезненно. Подобно тому, каким болезненным оказалось обрушение цен на нефть в 80-х годах", - напомнил Золотарев.

Возможный планы Трампа по завершению войны

Как сообщал Главред, еще до инаугурации Трамп может провести переговоры с Россией, по итогам которых Украине предоставят план завершения войны.

И если Киев не согласится, Штаты могут прекратить военную поддержку.

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине, считает бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, Трамп вряд ли согласится пойти на уступки Путину.

Президентство Трампа повлияет на политику США относительно поддержки Украины, считают журналисты The New York Times. Есть опасения, что Трамп будет настаивать на невыгодном для Киева сценарии завершения войны.

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