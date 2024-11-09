Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

Сергей Кущ
9 ноября 2024, 00:05
23
Политолог уверен, что у США есть вариант больно ударить по РФ.
Золотарев назвал главный просчет Трампа
Золотарев назвал главный просчет Трампа / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Почему сделка Трампа с Путиным не увенчается успехом
  • Как Трамп может ударить по России

Заявление Дональда Трампа о том, что больше не будет никаких войн и редвыборное обещание о завершении войны через 24 часа – это что-то из серии охотничьих рассказов, когда желаемое хотят выдать за действительное и предлагают простые рецепты решения сложных проблем.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отметил, что Трамп все же намерен реализовать свое обещание.

видео дня

"Учитывая его психологию, он, естественно, будет подходить к этому с бизнес-подходом и предлагать Путину сделку. Но я не уверен в том, что он найдёт взаимность – пока агрессор на кураже и делает ставку на военную силу, это может привести к диаметрально противоположному результату", - отметил эксперт.

По его словам, наиболее болезненное для России из того, что может сделать Трамп – намерение серьезно обрушить цены на нефть.

Трамп инфографика
Трамп инфографика / Инфографика: Главред

"То есть расконсервировать нефтедобычу, продать проект Keystone – нефтепровода от Канады до Мексиканского залива, который был закрыт после избрания Байдена президентом. А так как экспорт энергоносителей, нефти и газа – это одно из главных источников, которыми финансируется война и обеспечивается внутренняя экономическая стабильность русской Федерации, это может быть достаточно болезненно. Подобно тому, каким болезненным оказалось обрушение цен на нефть в 80-х годах", - напомнил Золотарев.

Возможный планы Трампа по завершению войны

Как сообщал Главред, еще до инаугурации Трамп может провести переговоры с Россией, по итогам которых Украине предоставят план завершения войны.

И если Киев не согласится, Штаты могут прекратить военную поддержку.

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине, считает бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его мнению, Трамп вряд ли согласится пойти на уступки Путину.

Президентство Трампа повлияет на политику США относительно поддержки Украины, считают журналисты The New York Times. Есть опасения, что Трамп будет настаивать на невыгодном для Киева сценарии завершения войны.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:30Украина
Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

23:37Украина
Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

22:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Будут сильный мороз, дождь и туман: в каких областях станет холоднее

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Как починить молнию на куртке внизу с помощью трубочки: простой лайфхак

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

Большинство не замечает: что означает дорожный знак автомобиль, который горит

РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление

РФ подтягивает резервы и накапливает силы: военный сделал тревожное заявление

Последние новости

00:35

Доллар внезапно ушел на дно: почем можно будет купить с 11 ноября

00:30

Двум городам Украины грозит блэкаут: эксперт сказал, где зимой будет сложнее всего

00:05

"Будет предлагать Путину сделку": Золотарев назвал главный просчет Трампа

08 ноября, пятница
23:37

Отношения Украины и Британии охладились: Лондон остановил поставки ракет - СМИ

22:28

Россия может убить руководство Украины в ближайшие 3 месяца - The Economist

Трамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - ЗолотаревТрамп попытается заморозить войну в Украине и предложит сделку Путину - Золотарев
22:22

Илон Маск назвал Шольца "дураком": немецкое правительство иронично ответило

21:40

Как понять, что ты ему не нужна: 5 тревожных признаков близкого конца отношений

21:14

Традиционный процесс производства соевого соуса поразил пользователей соцсетейВидео

21:14

"Самые сложные направления": Зеленский рассказал об усилении позиций

Реклама
20:55

"Никто не сказал про УЗИ": актриса Саливанчук сообщила о редкой патологии сына

20:49

Илон Маск присоединился к разговору Трампа и Зеленского: СМИ раскрыли детали

20:23

Большинство ест бананы неправильно: как по этикету потреблять фрукты

20:15

"Прямое указание Сырского": Стерненко прокомментировал скандал с объявлением в розыск

20:08

Мадонна публично унизила Дональда Трампа

19:58

Правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению - Шмыгаль

19:47

Загадка для настоящих детективов: надо за 8 секунд найти кота

19:41

"Я готов помочь": Орбан сделал неожиданное заявление о войне в Украине

19:23

"Помочь порешать": в ОП высмеяли хамское предложение одиозного нардепа Шевченко

19:14

Туман, дождь и мороз: синоптики предупреждают об опасности в Украине

19:10

Гениальный план Трампамнение

Реклама
18:52

Что Украина может выменять на Курскую область: СМИ узнали о задумке Трампа

18:51

Абсолютно новый рецепт салата "Мимоза" - совсем новый вкусВидео

18:47

Как согреться, когда холодно в квартире: самые эффективные советы

18:38

Мобилизовать 160 тысяч украинцев мало: Чмут назвал "адекватную цифру"

18:36

Ежемесячная доплата к зарплате: кому будут начислять по тысяче гривен

18:21

Эрдоган сделал заявление о завершении войны в Украине и раскрыл сценарий

18:14

Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных

18:07

Предательница Ани Лорак показала свою маму в РФ - детали

17:54

Где войска КНДР и будет ли прямой бой с ВСУ: в The Washington Post раскрыли детали

17:54

Наказание за дрова: Шмыгаль сделал очень важное заявление

17:48

Можно ли стирать кожаную куртку в стиральной машинке: ответ удивит многих

17:40

"Может создать Трампу проблемы": политолог назвал последние шаги Байдена для Украины

17:20

Трамп может помочь Украине: что Вашингтон потребует взамен – The Economist

16:36

Украина не пойдет на уступки РФ просто так: в СМИ объяснили, что будет делать Трамп

16:29

"Это худший период": Чмут сделал неутешительное заявление из-за ситуации на фронте

16:29

Впереди решающие недели: Байден может изменить позицию по ударам вглубь РФ – нардеп

16:25

Украсят самое темное помещение: цветы, которым не нужен свет

16:25

"Это откровенная ложь": адвокат Коломойского "разнес" упреки бывшего заместителя генпрокурора об угрозах

16:24

ВСУ остановили врага на важном направлении и нанесли потери: анализ эксперта

16:13

РФ идет на штурм с новой тактикой: в ВСУ назвали направление яростных ударов

Реклама
16:12

Будут проблемы со здоровьем и финансами: что нельзя делать 9 ноября - приметы

15:48

Большинство водителей ошибается: может ли авто выполнить обгон - задача по ПДДВидео

15:33

Угроза войны США и Китая: как будет действовать Трамп и чего ожидать

15:26

РФ готовит массированный удар: в разведке Британии раскрыли, чем будет бить враг

15:11

"Ігоре" или "Ігорю": как правильно обращаться объяснили языковеды

15:07

Трамп может предложить Путину сделку по Украине: Золотарев описал сценарий

14:56

Принц Уильям довел дочь Шарлотту до слез: что случилось

14:39

Не испортится до весны: какой фрукт надо поставить в ящик к картофелю

14:31

Макрон после победы Трампа разнес Европу и выступил с предложением

14:27

Без использования химии: как быстро очистить душевую насадку - доступный способВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения дочериС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять