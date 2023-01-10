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"Будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым": Чорновил спрогнозировал судьбу диктатора РФ

10 января 2023, 01:35
По мнению Тараса Чорновила, приближенные русского диктатора Владимира Путина будут делать все, чтобы никто не сумел захватить его в плен живым.
Путин, Чорновил
Чорновил спрогнозировал судьбу диктатора РФ / коллаж фото УНИАН

В интервью Главреду политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил, если в России начнутся серьезные разброд и шатания, то его окружение будет делать все, что диктатора Путина не захватили живым. Об этом в интервью Главреду сказал политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил.

"Если Путин тогда (в момент, когда в России пойдут протесты – Главред) еще будет в здравии, то с протестами будут разбираться достаточно быстро. Хватит только заявлений Путина, чтобы ушел ОМОН. Потому что пока Путин воспринимается россиянами как "успешный царь", бунтов не будет. Но если начнется серьезный движ, необязательно Путина убьют - найдется много людей, которые будут понимать, что Путина можно хорошо упаковать в Гаагу, а для себя получить не просто выход из-под санкций, но и невероятные бонусы. Но будут и другие, для кого Путин в клетке в Гааге будет означать Гаагу и для них. Поэтому его приближенные будут делать все, чтобы никто не взял Путина живым. Потому что если Путин умрет, то всю вину в РФ будут валить на него. Поэтому если бунты в России начнутся и будут приближаться к Путину персонально, будет принято консолидированное решение о том, что его нужно убрать", − сказал эксперт.

Война России и Украины

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны ISW отмечали, что российский диктатор Владимир Путин осознает все проблемы, которые есть сейчас в России и оккупационной армии, однако пытается переложить ответственность с себя на других. Он пытается сохранить позицию, которую он пытался занимать на протяжении своего правления.

Также сообщалось, что директор страны-агрессора России Владимир Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". Российский диктатор прямо заявил, что РФ готова к переговорам. Мол, без них всё равно не удастся обойтись.

министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что в случае, если России будет грозить поражение в войне, она может пойти на применение тактического ядерного оружия. По его словам, это будет точкой невозврата для РФ.

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