УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТО

8 июля 2022, 18:50

Мольфарка Магдалена Мочиовски отметила ‒ русский диктатор с первых дней военного вторжения угрожал не только Украине, но и многим другим странам мира.

Путин, взрыв
Мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТО/ коллаж ua.depositphotos.com

Русский диктор Путин ощущает свою скорую смерть и поэтому способен совершить крайне безумные действия ‒ в том числе и на угрозу всему миру ядерными бомбами. Об этом в эфире Апостроф TV рассказала известная мольфарка Магдалена Мочиовски.

"Он угрожал Польше и другим европейским странам, как обезьяна с гранатой в руках. Но бывает, что граната падает у ног обезьяны и может взорваться. Об этом тоже не нужно забывать", — объяснила мольфарка.

Мочиовски говорит ‒ Литва, попавшая под угрозы, является страной-членом НАТО, а если Владимир Путин угрожает НАТО — то это прямая дорога к Третьей мировой войне.

"Я прекрасно понимаю, что ему нечего терять, потому что он и так и так умрет. Он, как и всякий диктатор, захочет с собой унести весь мир. Слава Богу, кнопка не только в его руках. Поэтому не надо угрожать миру, мы уже не боимся и готовы к тому, что путин готов к любым действиям", — подытожила мольфарка.

Читайте также"Он не в коме, еще ходит": мольфарка спрогнозировала, когда умрет Путин

Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета. Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования.

До того Магдалена Мочиовски рассказывала, что для поддержания здоровья российский диктатор Владимир Путин пользуется не только традиционной медициной, но и разнообразными шаманскими зельями.

"Туда входят разные ингредиенты. В том числе шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведьмино зелье. Некоторые шаманские снадобья содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов", - заявила она.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
Владимир Путин мольфар Путин новости Путин болен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:53

Морг завален телами оккупантов: новые детали удара ВСУ по позициям РФ в Мелитополе

18:50

Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТОВидео

18:48

"Это уничтожит мир": генерал поведал, рискнет ли Путин применить ядерне оружиеВидео

18:25

Охота за носками ВСУ: оккупанты пробили новое дно и пожаловались на свои обноскиВидео

18:23

Гороскоп на завтра, 9 июля 2022: Ракам – удача, Весам – вещие сны, Козерогам – серьезная ссораВидео

Реклама
18:09

Даша Астафьева сняла лифчик и порадовала фанатов соблазнительным образомВидео

17:59

Коп-предатель получил пулю: детали ликвидации коллаборанта на ХерсонщинеВидео

17:39

Евгения Гапчинская нарушила молчание: рассказала о муже в ВСУ и показала первую "военную" картину

17:31

Резников раскрыл три сценария завершения войны и назвал срокиВидео

16:59

Мощный пожар на Херсонщине: вспыхнул еще один склад оккупантов РФВидео

16:58

Дипломатический скандал на саммите G20: Лавров снова устроил "цирк"Видео

16:46

Цены на продукты выросли: что подорожало сильнее всего за половину летаВидео

16:40

Приметы на 9 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

16:34

Жестоко изнасиловал и задушил: в Хмельницком парень зверски расправился с несовершеннолетнейВидео

16:33

"Город на грани катастрофы": Гайдай рассказал о ситуации в СеверодонецкеВидео

16:08

Боевики "ДНР" отменили запрет на смертную казнь: воевавшие за Украину иностранцы под угрозой

15:57

"Оккупанты с цепи сорвались": ВСУ устроили Курскую дугу, уничтожив танки РФ вместе с экипажамиВидео

15:54

"Это люди, которые отравили нашу жизнь": Горбунов объяснил, почему нет невиновных русских

15:49

Цены на АЗС обвалились: сколько стоит бензин и автогаз в УкраинеВидео

15:31

Потенциалы абсолютно несравнимы: Песков вслед за Путиным отличился бредом о войне в Украине

Реклама
15:26

Дочь Поляковой похвасталась, в какой вуз поступила

15:18

"Их всех покромсали": в РФ раскрыли детали уничтожения под Харьковом отряда спецназа ГРУВидео

15:17

"Я больше не комплексую": Тринчер похвасталась телом в полупрозрачном белье

14:56

Смородина сбрасывает ягоды: как спасти урожай

14:51

Следующий британский премьер будет точно антироссийским: Собчак указала на разницу ценностей РФ с миром

14:30

Удар Гарпуном по Крымскому мосту: генерал США объяснил "законную цель" ВСУВидео

14:15

"РФ вынуждена будет сесть за стол переговоров": Зеленский рассказал об окончании войны в 2022 годуВидео

14:07

6 способов спастись от жары: как охладить комнату без кондиционера

14:04

Джамала станет участницей польских "Танцев со звездами"

13:59

Новый "жест доброй воли" РФ: ударом по своим взорван склад с БК вместе с оккупантамиВидео

13:51

Мощно накрыли огнем: российские журналисты оконфузились и слили позиции оккупантов на ДонбассеВидео

13:22

Склад боеприпасов РФ стерли в порошок: ВСУ ударили по оккупантам в Новой КаховкеВидео

13:22

Кличко помогал: экс-секретарь СНБО Данилюк приехал на свою свадьбу на инвалидной коляскеВидео

13:19

Сделал "шаг доброй воли": в Украине уничтожен подпоковник из Улан-Удэ

13:19

Меладзе вернул себе бывшую жену

12:45

Украина поплывет и превратится в "Сахару": синоптики предупредили о невыносимой погодеВидео

12:40

Стреляют себе в ноги и не хотят воевать: оккупант рассказал о настроениях в армии РФВидео

12:33

Зеленский рассказал, что сказал бы Путину при встрече: "сегодня он может завершить войну"Видео

12:03

Бабушка оценила: внучка Ротару с грудью нараспашку прогулялась улицами Беверли-Хиллс

11:55

Синдзо Абэ скончался после покушения: кто убил бывшего премьер-министра ЯпонииВидео

Реклама
11:55

ВСУ ликвидировали оккупанта, который мечтал присоединить Украину к РФ

11:45

"Ребята, так держать": львовские десантники мощно покрошили оккупантов за один деньВидео

11:37

"Ты же жила у меня дома!": Приходько раскрыла подлую сущность путинистки Гагариной

11:23

Виталий Ким рассказал, каким стал Зеленский после 24 февраляВидео

11:17

"Аляска наша": в РФ намекнули, что хотят "отжать" американский штат, и сразу же оправдалисьВидео

11:04

"Россия еще не начинала воевать?": у Зеленского поставили на место ПутинаВидео

10:57

"Не знаю, как это комментировать": бредни Путина об Украине возмутили даже Гиркина

10:27

"Заложники пропаганды": Грабский объяснил, почему Россия не будет наступать на Харьков

10:25

Херсонская и Запорожская области будут освобождены за три-четыре недели: генерал призвал оккупантов бежатьВидео

10:15

Утонули вместе с техникой: под Черниговом достали из воды танки с мертвыми оккупантамиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять