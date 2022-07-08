Бывает, что обезьяна роняет гранату: мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТО

Мольфарка объяснила, чем опасны для мира разборки Путина с НАТО/ коллаж ua.depositphotos.com

Русский диктор Путин ощущает свою скорую смерть и поэтому способен совершить крайне безумные действия ‒ в том числе и на угрозу всему миру ядерными бомбами. Об этом в эфире Апостроф TV рассказала известная мольфарка Магдалена Мочиовски.

"Он угрожал Польше и другим европейским странам, как обезьяна с гранатой в руках. Но бывает, что граната падает у ног обезьяны и может взорваться. Об этом тоже не нужно забывать", — объяснила мольфарка.

Мочиовски говорит ‒ Литва, попавшая под угрозы, является страной-членом НАТО, а если Владимир Путин угрожает НАТО — то это прямая дорога к Третьей мировой войне.

"Я прекрасно понимаю, что ему нечего терять, потому что он и так и так умрет. Он, как и всякий диктатор, захочет с собой унести весь мир. Слава Богу, кнопка не только в его руках. Поэтому не надо угрожать миру, мы уже не боимся и готовы к тому, что путин готов к любым действиям", — подытожила мольфарка.

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Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов прогнозирует, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета. Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования.

До того Магдалена Мочиовски рассказывала, что для поддержания здоровья российский диктатор Владимир Путин пользуется не только традиционной медициной, но и разнообразными шаманскими зельями.

"Туда входят разные ингредиенты. В том числе шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведьмино зелье. Некоторые шаманские снадобья содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов", - заявила она.

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