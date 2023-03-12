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Чем Лукашенко поможет оккупантам РФ: белорусский эксперт выдал неожиданный прогноз

12 марта 2023, 03:20
Валерий Карбалевич спрогнозировал, что режим Александра Лукашенко может предоставлять стране-агрессору.
ЛУкашенко, Россия
/ коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Александр Лукашенко будет продолжать поддерживать российских оккупантов в войне с Украиной, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

В интервью Главреду он подчеркнул, что эта поддержка будет осуществляться в плане разведки, а также создания постоянной угрозы нападения на Украину с территории Беларуси для отвлечения ВСУ от войны на Донбассе.

При этом собеседник не исключил, что диктаторский режим Лукашенко может также предоставлять российским военнослужащим всю военную инфраструктуру.

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"В том числе аэродромы, железные дороги, полигоны, госпитали и так далее", — добавил Карбалевич.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

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