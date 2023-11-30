Черник пояснил, что будет сигналом "сворачивания" военной помощи для Украины

Западные чиновники вслух об уменьшении помощи не говорили – об этом в основном говорят крупные таблоиды, говорит Петр Черник.

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Пока об уменьшении военной помощи Украине не говорят главы стран-союзниц, говорит Петр Черник, сильно беспокоиться не стоит / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Украинцам стоит переживать о том, что западные союзники снизят помощь ВСУ только в том случае, если об этом заявят лидеры этих страх ‒ Джо Байден, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Риши Сунак. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Украинский ВПК понемногу оживает, но и западные чиновники вслух об уменьшении помощи не говорили – об этом в основном говорят крупные таблоиды. А к этому стоит относиться с большим предубеждением, ведь мы уже имеем десятки подтвержденных фактов вброса от нашего противника. Только тогда, когда об уменьшении помощи официально скажут Байден, Макрон, Шольц или Сунак, их слова можно считать весомым аргументом", ‒ сказал он.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. видео дня

Военная помощь ВСУ от США

Американская военная помощь Украине оказалась под угрозой из-за событий в Израиле и избрания нового спикера Палаты представителей США, трамписта Майка Джонсона.

В настоящее время американские законодатели одобрительно отзываются насчет отдельных законопроектов об оказании помощи Украине и Израилю, однако Джо Байден предупредил, что такие инициативы, которые "не соответствуют безопасности США", он будет блокировать.

Предыдущий пакет помощи от США на сумму 150 млн долларов включал ракеты к NASAMS, зенитные Stinger, более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию, приборы ночного видения, взрывные боеприпасы для устранения препятствий и др.

Позднее США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. В сумму 125 млн долларов заложена передача Украине боеприпасов, которые есть в наличии Министерства обороны США, а еще 300 млн долларов - средства инициативы содействия безопасности Украины (USAI) пойдут на укрепление украинской противовоздушной обороны.

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