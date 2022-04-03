Четыре машины руководства центра спецопераций ФСБ России сгорели под Москвой

В последнее время в России все чаще стали поджигать авто чиновников и военных - журналист/ Скриншот видео Telegram-канал Дениса Казанского

В Балашихе Московской области в воскресенье ночью, 3 апреля, загорелись автомобили, которые принадлежат руководителям Центра специального назначения ФСБ России. Возгорание машин произошло одновременно и могло быть не случайным. Об этом заявил украинский журналист Денис Казанский.

В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующее видео и сообщил, что согласно данным разведки, автомобили принадлежат сотрудникам Центра специального назначения Федеральной службы безопасности. Их военная часть 35690 находится в Балашихе, Подмосковье.

Как утверждает блогер, в России в последнее время чаще стали фиксировать умышленные поджоги транспортных средств чиновников и военных. Еще недавно сгорели автомобили 82-й радиотехнической бригады и 95-й радиотехнической бригады в Смоленской области.

Также он добавил, что военным угрожают физической расправой, если они отправятся на войну с Украиной.

"Российские военные сообщают об угрозах физической расправы в случае, если они согласятся участвовать в войне против Украины", - подчеркнул Денис Казанский.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

Напомним, в пятницу утром, 1 апреля, на складе топлива в Белгороде произошел пожар. Губернатор области Вячеслав Гладков обвинил в этом Украину. По его словам, удары по нефтебазе были нанесены двумя вертолетами Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о причастности Украины к пожару на нефтескладе в Белгороде. По словам дипломата, он не владеет военной информацией.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос, правда ли что ВСУ якобы ударили по нефтебазе в Белгороде, заявил, что он не обсуждает свои приказы как главнокомандующего. Гарант уточнил, что есть аспекты, которые он обсуждает только с военными.