Пожар на нефтебазе в Белгороде: Кулеба не подтверждает, но и не опровергает "роль Украины"

Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть возможную причастность Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде - Кулеба / Reuters

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не готов говорить о том, причастна ли Украина к пожару складе топлива в российском городе Белгород. Всеми военными сведениями он не владеет. Киев продолжает ждать письменного ответа Москвы на предложения, которые украинская делегация изложила в ходе встречи в Стамбуле. Об этом он заявил в ходе брифинга в Польше.

Как сообщает Reuters, глава украинской дипломатии не подтверждает, но и не опровергает информацию о возможной причастности Украины к пожаре на нефтебазе в Белгороде.

"Я не могу ни подтвердить, ни отвергнуть утверждение, что Украина была причастна к этому лишь потому, что я не владею всей военной информацией", - отметил Кулеба.

При этом он добавил, что Киев ожидает официального ответа Москвы на инициативы, предложенные украинской делегацией в ходе переговоров в Турции.

Также Кулеба подчеркнул, что зарубежные государства не подталкивают Украину к компромиссам в переговорах с Россией.

Кроме того, он заявил, что иностранные государства не подталкивают Украину к компромиссу в переговорах.

Пожар на нефтебазе в Белгороде

В пятницу утром, 1 апреля, на нефтебазе в городе Белгород, Россия, произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли все экстренные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что пожар случился, дескать, из-за "авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины".

Советник МВД Вадим Денисенко заявил, что у жителей Белгорода в результате пожара на складе топлива случилась паника.

По информации Сегодня, в Министерстве обороны Украины заявили, что у них нет сведений о причастности ВСУ к пожару в Белгороде.

"Мы подозреваем, что взрыв нефтебазы в российском Белгороде произошел из-за безалаберности оккупантов, либо же с целью скрыть чью-то коррупцию", - сказали в ведомстве.

Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация в Белгороде "это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров" (с Украиной, - ред.). Однако напрямую он ни в чем не обвинил ВСУ, заявил о "превосходстве в воздухе в ходе операции" и подчеркнул, что оценивать ситуацию будут силовые ведомства.

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