Де-факто это невозможно: в России отреагировали на угрозы Запада отключить страну от SWIFT

В РФ не верят, что страну могут отключить от SWIFT / Reuters

Отключение России от межбанковской системы SWIFT невозможно с точки зрения механизма реализации, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Запад угрожает этой санкцией исключительно с целью напугать Москву, а не реально закрыть для нее финансовый канал связи, передает ТАСС.

"Отключить Россию с нефтью, с газом и со всеми делами. Они смеются? Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались - ну ладно, тогда не будем", - иронично сказал Гаврилов.

Он добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему "животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает".

SWIFT Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT), произносится как СВИФТ) — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, передает Википедия. Реклама Данная система позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надёжной форме.

Как сообщал Главред, в Конгрессе США зарегистрировали новый законопроект о запуске санкций против РФ в случае военной операции российского государства против Украины. Документ включает ограничения против окружения президента Владимира Путина, его друзей, а также предусматривает отключение государства от SWIFT и санкции в отношении проекта Северный поток-2. Инициаторы предлагают принять законопроект до возможной военной операции России против Украины.

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