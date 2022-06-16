Еврокомиссия порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы - СМИ

ЕК порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы / Фото twitter.com/MarosSefcovic

Еврокомиссия 17 июня посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы, но Грузии могут отказать, пишет нидерландское издание NOS.

СМИ со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС последуют рекомендации Еврокомиссии, то это означает, что при обычной процедуре можно было бы быстро договориться об реформах для Украины для полноправного членства. Однако комиссия может принять формулировку, из-за которой вступление может занять длительное время.

По данным NOS, Еврокомиссия сделает компромиссное предложение, позволяющее объявить Украину кандидатом в ЕС, и это будет важным политическим сигналом со стороны подавляющего большинства стран-участниц.

Что касается Молдовы, то в отношении нее тоже будет одобрено предоставление статуса кандидата, но ожидается, что в ее случае будет больше условий, чем для Украины.

В то же время предполагается, что Грузия все-таки не сможет получить статус, пока не выполнит "длинный список условий".

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

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