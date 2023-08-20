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Эксперт объяснил, станут ли страны Запада напрямую воевать с Россией

Дмитрий Видоменко
20 августа 2023, 01:35
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Как считает эксперт Сергей Кузан, страны Запада выбрали удобный для себя способ ведения войны против России.
Кузан, НАТО, Украина
Как считает Сергей Кузан, страны Запада выбрали удобный для себя способ ведения войны против России / коллаж Главред, скриншот из видео, фото facebook.com/navy.mil.gov.ua

Страны Запада (в первую очередь – страны НАТО) не готовы в открытую воевать против страны-агрессора РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Стратегия Запада, которая неоднократно озвучивалась и представителями США, и руководителями НАТО, заключается в том, чтобы НАТО ни в коем случае не было втянуто в войну против России. То есть они готовы помогать Украине в нашей войне, но не готовы воевать против самой России. И в этом заключается разница между партнерами и союзниками. Мы не можем сказать, что сегодня западные страны являются союзниками, потому что не увидели открытый западный фронт. Мы не увидели экспедиционные корпуса, как это было во время Второй мировой войны. Партнеры оказывают помощь, но они не готовы к тому, чтобы НАТО было втянуто в войну с Россией", - сказал он.

Как считает Кузан, страны Запада выбрали удобный для себя способ ведения войны против России.

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"То есть они не хотят, чтобы их граждане проливали кровь, их экономики были подвергнуты жилам по меркам военного времени, а их городам угрожали российские ракеты. Фактически они выбрали наиболее выгодный для себя способ ведения этой войны — мы воюем, а они помогают и при этом декларируют, что Альянс не воюет против России. Тем не менее, партнеры поставляют помощь в ограниченных объемах, и мы не имеем паритетного оружия, которым бы мы могли бить по российским военным объектам. Поэтому эта стратегия Запада, к сожалению для нас, по состоянию на сейчас неизменна", ‒ сказал он.

Кто такой Сергей Кузан

Военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества

Распад России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что кремлевский диктатор Путин не понимает, что происходит, и запустил процесс распада РФ. В перспективе Россия должна стать более компактной и гораздо менее влиятельной. Некоторые регионы могут выйти из ее состава.

Война России в Украине и внутриполитические процессы в РФ приведут к тому, что из состава страны-агрессора выйдет часть республик, а именно - Сибирь, Кубань и Кавказ. Такой прогноз озвучил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что вряд ли процесс распада страны-агрессора РФ будет коротким и быстрым.

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