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Эксперт спрогнозировал, что может Китай во время войны требовать от Украины

1 апреля 2023, 12:02
Украинцам, считает Виталий Кулик, ничуть не стоит ожидать быстрых договоренностей в ходе возможного диалога Киева и Пекина.
Китай, Украина, Кулик
Виталий Кулик / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Любые возможные уступки Украины Китаю не должны противоречить главной цели ‒ уничтожению русского режима, а также фрагментации или распаду России. Об этом в интервью Главреду сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Начнем с того, что Китай выступил инициатором переговоров, когда предложил собственный план. Поэтому именно Китай и должен что-то предлагать. У нас есть исходная точка возможного участия в больших переговорах – так называемая озвученная формула мира Зеленского (вывод российских войск со всех аннексированных и оккупированных территорий, репарации, наказание преступников), где мы готовы уступать и на некоторое время отложить достижение своих целей. Это - вопрос политического торга, который возможен и был бы целесообразным, если бы не предусматривал невозможности достижения главной цели. То есть эти уступки не должны противоречить уничтожению русского режима и фрагментации или распаду России", ‒ сказал он.

Как считает Кулик, украинцам ничуть не стоит ожидать быстрых договоренностей в ходе возможного диалога Киева и Пекина.

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"Мы можем на некоторое время отложить достижение этой цели, но за это мы должны получить что-то такое, чтобы покрыло этот временной лаг и не перечеркивало возможного достижения цели. Я понимаю, что дипломатия ‒ искусство достижения невозможного, но в данном случае уступки во время переговорного процесса или какие-то шаги навстречу должны быть подкреплены нашими победами на фронте. Соответственно, я не ожидаю быстрых договоренностей в рамках возможного диалога Киева и Пекина в рамках инициатив Китая по достижению мира в Украине. Это может быть длительный процесс поиска модальности переговорного процесса, который будет предусматривать определенные этапы. Но Украина, очевидно, будет ставить вопрос о том, что начало этого переговорного процесса не предусматривает никаких дополнительных условий. Мол, мы готовы разговаривать, но мы не берем на себя никаких обязательств в настоящее время – это не значит, что Украина прекратит военные действия или уменьшит их интенсивность, заморозит фронт. Об этом речь вообще идти не может. Никаких дополнительных обязательств", ‒ подытожил он.

Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества

Визит Си Цзиньпина в Москву

Лидер Китая Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта находился с визитом в Москве, где он встретился с российским директором Владимиром Путиным. Стороны подписали ряд двухсторонних соглашений о сотрудничестве. Вопреки ожиданиям агрессора Москвы, Китай не решился открыто поддержать войну России против Украины и противостояние с Западом.

Глава государства-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что так называемый "мирный план" Китая, дескать, может стать основой для переговоров по завершению войны против Украины. Впрочем, он фактически прямо признал, что Киев и Запад в реализации такого, по сути, пророссийского "документа" не заинтересованы.

В российских СМИ сообщили, что директор России Путин согласился практически на все инициативы главы КНР Си Цзиньпина. Договоренности выгодны Пекину, но крайне невыгодны Москве. Путин просил у Цзиньпина военной помощи, однако так ее и не получил.

Позиция Китая по войне России против Украины:

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