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Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – США

17 мая 2022, 20:12

О снятии санкций против России и речи быть не может – можно говорить только о новых ограничениях, сказала Кристина Квин.

Путин войска
Снимут ли с Путина санкции, зависит только от его поведения - Квин / Коллаж УНИАН, Reuters

Санкции Запада оказывают серьезное давление на Россию, однако пока они не заставили Владимира Путина отказаться от войны против Украины. Впоследствии ограничения вынудят его прекратить военную агрессию и забрать свои войска с территории украинского государства. Если этого не случится, санкции добьют российскую экономику. Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

В интервью 24 каналу она рассказала о том, что санкции серьезно влияют на Москву, но пока не заставили Путина отказаться от войны. Если и в дальнейшем он не прекратит военные действия, экономику России ожидает крах.

Читайте такжеПозор Путина и поражение в Украине: на Западе резко разнесли главу РФ и поставили условие по санкциямПо ее словам, планов по снятию санкций с России нет. Рассмотрения вопроса не будет, пока российские войска не выйдут с территории Украины. Пока можно говорить только о введении новых санкций в отношении РФ

"Относительно снятия санкций нет даже речи, что какие-то ограничения могут быть сняты с России, и только от поведения Путина зависит, снимут ли с него санкции. И этого не будет, если российские войска продолжат оставаться в Украине. Этого не будет, если агрессия продолжится", - сказала Квин.

Дипломат Кристина Квин подчеркнула, что Соединенные Штаты проводят работу с Евросоюзом и другими странами, поэтому санкции против России достигли мирового масштаба. США ставят перед собой задачу глобальных ограничений в отношении страны-агрессора.

Санкции против России

Великобритания расширила санкции в отношении окружения президента РФ Владимира Путина. В списке оказались бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют "женой Путина" и его бывшая супруга Людмила. В санкционном списке оказался ряд людей, которых считают родственниками российского главы государства.

Евросоюз готовит шестой пакет санкций против России, который должен включать эмбарго на нефть, отключение крупнейшего российского финучреждения Сбербанк от SWIFT, а также ограничения в отношении Алины Кабаевой и патриарха РПЦ Кирилла. Документ до сих пор обсуждается, поскольку Венгрия блокирует нефтяное эмбарго.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для завершения войны РФ против Украины Москва должна вывести свои войска с украинских территорий. Санкции в отношении России могут быть сняты только в случае вывода войск РФ с территории Украины.

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