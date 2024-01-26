Если США не будут помогать Украине в войне, кто их сможет заменить: ответ аналитика

Германия в 2024 году может стать реальным лидером в поставках Украине оружия, боеприпасов и военной техники.

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Владимир Горбач заявил, что помощь США Украине полностью компенсировать не может никто / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, Главред, defense.gov

Конгресс США до сих пор не утвердил военную помощь Украине, в то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия удвоит поддержку Киеву. Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач оценил, насколько соразмерна замена с США на Германию в данном случае.

"По большому счету, помощь Соединенных Штатов полностью компенсировать не может никто, лишь частично. Потому что их военно-безопасностная помощь в денежном выражении превышает сумму помощи всех других государств-участников того же Рамштайна", - сказал Горбач в интервью Главреду.

В то же время если смотреть на суммы, то Германия в 2024 году может стать реальным лидером в поставках Украине оружия, боеприпасов и военной техники.

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"Недавно мы читали о так называемом договоре безопасности Украины с Великобританией, где фигурировала сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3 миллиарда долларов и 3 миллиарда евро соответственно). Именно на такую сумму помощи в 2024 году берется поставлять Великобритания, тогда как Германия сразу анонсирует есмь. Пока даже добровольно и по собственной инициативе, без подписания какого-то обязывающего договора", - сказал Горбач.

Аналитик подчеркнул, что речь идет не о передаче средств, а именно военного имущества на такую сумму.

"То есть что-то из запасов Бундесвера, возможно, какие-то заказы на производство и даже закупка за счет немецкого бюджета у других иностранных производителей (возможно, даже американских) для Украины", - объяснил он.

Горбач подчеркнул, что самое критичное для Украины - это, конечно, средства противоракетной обороны.

"Даже не столько установки, а именно ракеты для Patriot, которые есть у Германии, а также ракеты для других, непосредственно немецких средств ПВО и ПРО", - добавил он.

Кто такой Владимир Горбач? Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

В США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине. Из-за отсутствия денег Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что год назад. Об этом 24 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Великобритания хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты. Сделать это предлагают через Лондон. Об этом сообщает Handelsblatt.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов США на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины. Сроки выполнения контракта - 24-36 месяцев.

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