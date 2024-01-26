УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Если США не будут помогать Украине в войне, кто их сможет заменить: ответ аналитика

Анна Ярославская
26 января 2024, 01:37
Германия в 2024 году может стать реальным лидером в поставках Украине оружия, боеприпасов и военной техники.
Владимир Горбач, военная помощь
Владимир Горбач заявил, что помощь США Украине полностью компенсировать не может никто / Коллаж: Главред, фото: Фото: US Department of Defense, Главред, defense.gov

Конгресс США до сих пор не утвердил военную помощь Украине, в то же время немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия удвоит поддержку Киеву. Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач оценил, насколько соразмерна замена с США на Германию в данном случае.

"По большому счету, помощь Соединенных Штатов полностью компенсировать не может никто, лишь частично. Потому что их военно-безопасностная помощь в денежном выражении превышает сумму помощи всех других государств-участников того же Рамштайна", - сказал Горбач в интервью Главреду.

В то же время если смотреть на суммы, то Германия в 2024 году может стать реальным лидером в поставках Украине оружия, боеприпасов и военной техники.

видео дня

"Недавно мы читали о так называемом договоре безопасности Украины с Великобританией, где фигурировала сумма в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 3 миллиарда долларов и 3 миллиарда евро соответственно). Именно на такую сумму помощи в 2024 году берется поставлять Великобритания, тогда как Германия сразу анонсирует есмь. Пока даже добровольно и по собственной инициативе, без подписания какого-то обязывающего договора", - сказал Горбач.

Аналитик подчеркнул, что речь идет не о передаче средств, а именно военного имущества на такую сумму.

"То есть что-то из запасов Бундесвера, возможно, какие-то заказы на производство и даже закупка за счет немецкого бюджета у других иностранных производителей (возможно, даже американских) для Украины", - объяснил он.

Горбач подчеркнул, что самое критичное для Украины - это, конечно, средства противоракетной обороны.

"Даже не столько установки, а именно ракеты для Patriot, которые есть у Германии, а также ракеты для других, непосредственно немецких средств ПВО и ПРО", - добавил он.

Кто такой Владимир Горбач?

Владимир Горбач - политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 50 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

В США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине. Из-за отсутствия денег Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том уровне, что год назад. Об этом 24 января заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Великобритания хочет заставить Германию передать Украине дальнобойные ракеты. Сделать это предлагают через Лондон. Об этом сообщает Handelsblatt.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) подписало контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов США на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов для Украины. Сроки выполнения контракта - 24-36 месяцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь Владимир Горбач новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

23:06 Мир
Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

22:29 Украина
Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:27 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:05

Экс-супруга Веры Брежневой НАБУ объявило в розыск

02:02

Француженки бросают перед сном зубчик чеснока в унитаз: что это дает

01:37

Если США не будут помогать Украине в войне, кто их сможет заменить: ответ аналитика

00:18

Тоня Матвиенко выставила кольцо покойной мамы на аукцион

25 января, четверг
23:59

"Есть шансы выйти из-под влияния России": Жданов рассказал, нападет ли РФ на Армению

Россия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – ЖдановРоссия способна поглотить две страны бывшего СССР и атаковать Балтию из Беларуси – Жданов
23:26

Певица KOLA впервые показала фото со свадьбы в Праге: есть ли на них жених

23:17

Чернявый пухлик: как выглядит сын путиниста Баскова от первого брака

23:13

"Путин ненавидит этот мир": Украина нанесла России сокрушительные потери - NYT

23:06

"Это показуха": РФ не перебрасывала в Беларусь ядерку - Жданов

Реклама
22:50

Думали о худшем: почему Король и Кейт Миддлтон одновременно оказались в больнице

22:29

Падение Ил-76: в списках РФ указаны военнопленные, которых уже обменяли - Лубинец

22:26

Блогерша Пренткович извинилась за мужа на Мальдивах: комментаторы разнесли ее версию в прах

22:16

"Не позорьте себя!": Цымбалюк высказался про хейт актрис за отдых за границей

21:40

Наготове отправить в клинику: у Тодоренко снова проблемы со здоровьем детей

21:27

Орбан приедет впервые с 2010 года: Украина готовится к визиту - Стефанишина

21:11

70 на 30, что пленных в Ил-76 не было: в РФ "посыпался" фейк Симоньян и Ко

20:55

Украина в 2024 начнет строить 4 ядерных реактора - министр энергетики

20:31

"Будем платить страшную цену": полковник анонсировал очень жесткую мобилизацию

20:21

МОН утвердило даты проведения НМТ: абитуриенты будут сдавать экзамены по 4 предметам

20:14

20-летняя дочь Елены Кравец показала романтику с "любовью всей ее жизни"

Реклама
20:05

Как поменять доллары правильно: в Нацбанке рассказали о важной детали

19:56

Как Екатерина Бужинская выглядела 30 лет назад: певица показала фото

19:50

На фронте задвухсотили элитного снайпера "Косого": охота длилась всего 3 минутыВидео

19:31

Видит себя "спасителем Европы": Шольц тайно надеется на победу Трампа – BILD

19:20

Радовались оккупации Украины: Кошмал рассказала о неприятной поездке в Кишинев

19:17

Снег с дождем и мощный ветер: где в Украине будет худшая погода

19:10

Прошли сутки: Кремль до сих пор не смог предьявить тела погибших Ил-76мнение

19:05

Лунный календарь на 26 января: к чему следует быть внимательным

19:00

Защитники борются внутри мясорубки: Дикий о том, к чему привел дефицит боеприпасов

18:56

Россияне нашли новый способ обойти ВСУ в Авдеевке: бойцы не впечатлены

18:45

Пенсии в Украине пересчитают: сильно ли увеличат выплаты

18:20

"Процесс переговоров стартовал": Стефанишина рассказала о чем договорились с ЕС

18:09

Отменили спектакль "о Мариуполе" и пианиста Путина: Бедняков обратился к украинцам

18:02

Что делать если один наушник работает, а один - нет: несложные трюки помогут каждому

18:00

Sportarena выпустила документалку о роте ударных БпЛА "Фаворит", которую патронирует Favbet

18:00

Работает безотказно: как разжечь угли без средства для розжига

17:45

"Украинцев держат за идиотов?": военная раскритиковала "сказки" о контрнаступлении

17:43

Это настоящая "революция": на Западе оценили новую стратегию ВСУ против России

17:38

Можно ли есть зубчик чеснока каждый день: неожиданное влияние на организм

17:26

"Большая война в Европе неизбежна": Латвия призывает укреплять безопасность

Реклама
16:48

Из чего на самом деле изготавливают паприку: ответ поразит всех

16:45

Мужчина переоделся в свою девушку и отправился на экзамен, но что-то пошло не так

16:44

РФ использует на фронте газовые гранаты: они содержат смертоносные вещества

16:36

Настя Каменских отреагировала на слухи про беременность и развод жутковатым фото

16:35

РФ пошла на штурм ВСУ: ее встретили Брэдли и рой FPV-дронов, все закончилось эпичноВидео

16:24

В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

16:12

За секунду потерял всю семью: россияне в Харькове убили жену и дочь военногоФото

16:11

Его разметут со стола и тарелки оближут: шикарный рецепт нового салатаВидео

16:06

99% людей ее даже не используют: для чего нужна дырка в стенке холодильника

15:47

Почему нельзя мыть пол 26 января: 4 запрета, которые нельзя нарушать в этот день

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять