"Это зависит от физиологических вопросов": эксперт оценил возможность устранения Путина в РФ

Российского диктатора Владимира Путина вряд ли отстранят от власти в стране-агрессоре России, ведь внутренней оппозиции в РФ нет.
То, сколько еще Путин пробудет у власти в РФ, фактически зависит от физиологических вопросов. Такое мнение высказал военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев во время чата на Главреде.
"Это будет зависеть от физиологических вопросов, а не наличия внутренней оппозиции. Оппозиции в РФ нет", - подчеркнул он.
Снегирев высказал мнение, что, в частности, мятеж Пригожина был спровоцирован спецслужбами Российской Федерации. Это дало возможность российскому диктатору и российским спецслужбам провести репрессии среди возможной военно-политической оппозиции в стране, в первую очередь, военной.
"Путин панически боится появления нового Лебедя, Рохлина, поэтому и были приняты превентивные меры. Мятеж Пригожина не был наступлением на Москву, как это пытаются подать. Это была операция, организованная спецслужбами, которая имела за цель уничтожение военно-политической оппозиции", - отметил Снегирев.
По его словам, Пригожин в этой операции был просто исполнителем, а основной целью был российский генералитет.
"Например, Суровикин, который сейчас неизвестно где, Попов, который в Сирии. Вспомните и устранение ряда командующих воздушно-десантными войсками, то есть кадровые чистки. Плюс ряд загадочных инцидентов с гибелью российских военных чиновников высшего ранга во время ударов по командно-штабным пунктам (у меня еще тогда возникали вопросы, потому что речь шла о контролируемой утечке информации о месте пребывания того или иного генерала, после чего были соответствующие удары украинской стороны в момент проведения оперативных совещаний оккупантами)", - сказал военный аналитик.
Смотрите видео чата с военным аналитиком Дмитрием Снегиревым:
Кто такой Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".
Ранее сообщалось, что Путин готовит россиян к затяжной войне - в ISW объяснили последнее заявление диктатора РФ. Диктатор РФ заявил, что все россияне должны "чувствовать себя мобилизованными" и "работать так, будто на передовой".
Также ранее журналист Вадим Денисенко объяснил, что означают зачистки в российском Минобороны. Отмечается, что генерал Попов задержан исключительно по одной причине - он год назад позволял себе критику министра Шойгу.
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