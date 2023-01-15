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"Этого Путин до сих пор не понял": военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатора

15 января 2023, 23:04
Путин прекрасно осведомлен о неудачах в войне, в частности в том, что удары по украинским городам не приводят к желаемому результату.
'Этого Путин до сих пор не понял': военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатора
Военный эксперт назвал ключевую ошибку российского диктатора Путина / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин перед началом полномасштабного вторжения в Украину считал, что русские и украинцы являются "одним народом". Поэтому он уверен, что украинцы еще не сломались, потому что по нашему государству не нанесено достаточно ударов. Однако глава Кремля очень ошибается.

Как отметил военный эксперт, майор резерва Армии обороны Израиля Виктор Верцнер в эфире FREEДОМ, цель массированных ракетных ударов РФ по Украине остается неизменной: чтобы народ нажал на власть, а власть согласилась на переговоры. Однако эффект получается обратным.

"Он хочет, чтобы люди мерзли. Он хочет, чтобы люди страдали, чтобы дети находились при низкой температуре зимой. Получается результат совершенно обратный: народ, наоборот, сплачивается, возникают еще более радикальные антироссийские настроения в украинском обществе. То есть это работает против него... Ключевая ошибка Путина именно в том, что он действительно считает украинцев и россиян своеобразным единым народом. Но это разные народы, совершенно разные. И менталитет совершенно разный. Украинцы гораздо более свободолюбивый народ. Этого Путин до сих пор не понял", - заявил Верцнер.

По мнению эксперта, Путин прекрасно осведомлен о неудачах в войне, в частности в том, что удары по украинским городам не приводят к желаемому результату. Однако делает из этих неудач неправильные выводы.

"Он считает, что уровень неудач зависит от низкого количества ударов и низкого качества ракет. Поэтому он пытается всеми силами добыть новые источники поставок этих ракет, то ли Иран, то ли Северная Корея. Китай, вероятнее всего, ничего ему не будет поставлять. Только так он это видит. И только так он это понимает: что не идет силой, надо приложить еще больше силы. Приложит он еще больше – сила сопротивления станет еще сильнее", - уверен израильский офицер.

Кто такой Виктор Верцнер

Виктор Верцнер – израильский военный, майор ЦАХАЛ (армия обороны Израиля). С 2014 года помогает украинской армии, на волонтерских началах проводит тренинги.

Напомним, недавно президент Чехии Милош Земан заявил, что президент страны-агрессора Владимир Путин может потерять власть, если оккупанты не уйдут с Украины. Он также добавил, что не исключено, что если российские войска останутся в Украине, то Путина свергнут либо солдаты, либо бизнесмены.

К слову, ранее российский диктатор Владимир Путин насмешил абсурдным заявлением относительно войны в Украине. Так, Путин заявил о том, что война в Украине якобы идет по плану, разработанному Минобороны оккупантов. Исходя из его слов, гигантские потери оккупантов (более 100 тысяч уничтоженных солдат РФ), также входят в "планы Минобороны".

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