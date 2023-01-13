Все время кашляет: у Путина серьезные проблемы со здоровьем, скрыть уже невозможно - эксперт

Российский диктатор не смог сдержать свой кашель даже во время записи новогоднего обращения. Выбрали лучший дубль, но даже тот оказался с кашлем.

У Путина серьезные проблемы со здоровьем / Скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин серьезно болен. Это выдает даже его внешний вид, который невозможно скрыть. Об этом заявил публицист и политолог Михаил Шейтельман, сообщает ТСН.ua.

Он обратил внимание на то, что "директор Росси" вечно кашляет.

"Единственная надежная информация, на мой взгляд - это внешний вид Путина. То, что нам показывают - надежная информация. Для меня самое надежное свидетельство его болезни, о которой я ничего не знаю, потому что не верю в инсайдерские информации, но я видел Путина в новогоднем поздравлении. Человек за жалкие минуты поздравления четыре раза глубоко закашлялся", - сказал он.

Можно сделать вывод, что Путину действительно очень плохо. Ведь это поздравление не шло в прямом эфире, его записывали заранее и могли переписывать много раз.

"Эта запись - лучший дубль, который вообще сумели сделать с Путиным. Главное обращение за год смогли сделать с тем, что он четыре раза кашляет", - добавил публицист.

Что известно о болезнях Путина

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

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