Евросоюз на год продлил санкционную удавку для России

ЕС ввел первые в истории санкции в ответ на кибератаки в июле 2020 года, включив в список хакеров из РФ, Китая и Северной Кореи. Сейчас эти санкции продлены.
Евросоюз продлил на год санкции против российских, китайских и северокорейских организаторов хакерских атак на свои структуры и государственные органы отдельных стран, входящих в ЕС.
"Эти рамки позволяют ЕС вводить целенаправленные ограничительные меры в отношении лиц или образований, участвующих в кибератаках, которые вызывают значительное влияние и составляют внешнюю угрозу для ЕС или его государств-членов. Ограничительные меры также могут быть введены в ответ на кибератаки против третьих государств или международных организаций, если такие меры считаются необходимыми для достижения целей Общей внешней политики и политики безопасности", - говорится в заявлении Совета ЕС.
На данный момент санкции применяются к восьми физическим и четырем юридическим лицам, включая замораживание активов и запрет на выезд.
Кроме того, лицам и структурам ЕС запрещено предоставлять средства тем, кто внесен в санкционный список.
ЕС ввел первые в истории санкции в ответ на кибератаки в июле 2020 года, включив в список хакеров из России, Китая и Северной Кореи, которые принимали участие в серьезных инцидентах в предыдущие годы, а именно: распространение программы NotPetya, взлома сервиса Cloud Hopper и атаки вирусом WannaCry.
В октябре 2020 блок ввел санкции против двух российских спецслужб и подразделения ГРУ РФ за их участие во взломе серверов парламента Германии в 2015 году.
Отношения России и ЕС - о чем сообщалось ранее:
- В феврале глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о том, что Россия готова будет пойти на разрыв отношений с ЕС в том случае, если Европа будет вводить санкции, которые нанесут вред стратегически важным секторам российской экономики.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков позже объяснил, что такой шаг рассматривается в качестве крайней меры. Россия намерена продолжать сотрудничество с Евросоюзом.
- Политический диалог Европейского союза с Россией зашел в тупик, заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель 9 февраля.
- 2 марта ЕС запустил новые санкции против России из-за преследования российского оппозиционера Алексея Навального. Под ограничения попали руководители силовых ведомств РФ.