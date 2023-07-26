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Евросоюз снимает санкции с Виктора Пшонки и его сына - СМИ

Дмитрий Видоменко
26 июля 2023, 16:48 обновлено 26 июля, 16:48
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ЕС снимет санкции с бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Пшонка выиграл соответствующее дело в Европейском суде.
Пшонка
Санкции против Виктора Пшонки признаны необоснованными, пишут журналисты / коллаж Главред, фото УНИАН

Власти Евросоюза решили снять санкции с бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, поскольку Пшонка-старший выиграл дело в Европейском суде. Об этом сообщает портал Европейская правда со ссылкой на собственные источники.

Санкции признаны необоснованными, а потому решение Совета ЕС от 3 марта 2022 года аннулировано. Однако официально решение пока не опубликовано.

В решении от 3 марта 2022 года шла речь о продлении санкций против Пшонки. Впервые ограничения против него были введены в ЕС в 2014 году. Тогда Пшонка и его сын попали в списки как люди, которые были привлечены к уголовной ответственности в Украине за хищение государственных средств.

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"Решение Совета (CFSP) 2022/376 от 3 марта 2022 года по ограничительным мерам, направленным против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, отменяется в части, что имя Пшонки Виктора Павловича оставили в перечне лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются эти ограничительные меры", – цитируют журналисты решение суда.

Документ также касается и Артема Пшонки. В своем решении Суд ЕС отметил, что непонятно, убедился ли Евросоюз в том, что украинские суды соблюдают право на защиту в местных уголовных производствах. В итоге суд усомнился что санкции основывались на достаточно "твердой фактической основе".

Санкции против РФ

Евросоюз принял десятый пакет санкций против страны-агрессора РФ. В "черный список" добавили 121 физическое и юридическое лицо, в том числе и тех, кто ответственен за депортацию украинских детей.

21 июня, послы Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. "Сегодня послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России", - говорится в сообщении Шведского председательства в Совете ЕС.

До того Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

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