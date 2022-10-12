УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробности

12 октября 2022, 20:29

Указ о введении санкций против Януковича и еще 3 лиц вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский, Янукович
Зеленский, Янукович / president.gov.ua, УНИАН

Президент Украны Владимир Зеленский ввел санкции против четырех человек, среди которых беглый президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска и другие, говорится в указе №694/2022, опубликованном на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Против кого еще ввели санкции

В Указе отмечается, что санкции вводят против:

  • четвертого президента Украины Виктора Януковича,
  • российский олигарх Олега Дерипаска,
  • украинского олигарха Сергея Курченко,
  • бывшего регионала Павла Лебедева, который скрывается от украинских правоохранителей за причастность к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства.

"В отношении всех четырех лиц сроком на 10 лет введено блокирование активов, то есть временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Янукович, который скрывается от украинского правосудия на территории России, в март, призвал президента Владимира Зеленского "достичь мирного соглашения" с Москвой. Помимо всего прочего, он повторил тезис кремлевской пропаганды о "гражданской войне".

В начале июля Янукович призвал украинцев, не воевать и сделать свой выбор.

Читайте также:

СНБО санкции Владимир Зеленский Виктор Янукович
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:36

Франция обещает передать Украине три обновленных аналога HIMARS – BBC

20:29

Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробностиВидео

20:19

Приметы на 14 октября: какие 5 вещей нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы, чтобы беду не привлечьВидео

20:09

Какие 5 имен приносят бедность и проблемы с деньгамиВидео

20:02

Под Херсоном погиб чемпион Европы и отец троих детей: на фронт он пошел добровольцем

Реклама
19:45

Михайлов высказался о Пугачевой и "благословил" россиян на смерть в Украине

19:37

Аня, что с лицом: предательница Седокова пожаловалась, что не может получить лечение в РФ

19:26

Украина ударит по войскам РФ прямо на границе в случае новой агрессии Москвы из БеларусиВидео

19:22

У Путина нет оружия, чтобы переломить ход войнымнение

19:00

ВСУ "откобзонят" еще больше россиян: Украина получит от Германии дополнительные РСЗО и САУ

18:50

Высокие отношения: Дмитрий Монатик рассказал, как жена выбирала подарки для его подружек

18:42

Стоит копейки, а пользы на миллион: как используют хозяйственное мыло

18:35

Канада выделяет Украине 47 млн долларов: на что потратят деньгиВидео

18:00

Притула отправил пристыженному Илону Маску книгу по истории УкраиныВидео

17:59

Байден жестко ответил на ядерные угрозы Путина и ракетные удары по УкраинеВидео

17:45

Путину хотят "подложить свинью": Огрызко рассказал, кто пошел против диктатораВидео

17:39

В столице откроются Аллеи памяти защитников УкраиныВидео новости компании

17:10

"Кошмар, это что за чудище": Киркоров сменил имидж и шокировал всехВидео

17:04

Александр Педан показал редкое фото своей "гранатовой" жены

16:55

"Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!": Ветлицкая осадила россиян

Реклама
16:48

Командир бросил и убежал: "чмобик" сдался в плен в первом бою и рассказал о куче проблем в армии РФВидео

16:45

"Старый людоед!": Тина Кароль разнесла Путина проклятиями

16:43

Начинается кровавый период: Украину ждут массовые разрушения и бедствия - гороскопВидео

16:23

Рамштайн-6: ВСУ изменили динамику войны, помощь Украине усилится - ПентагонВидео

16:23

Приметы на 13 октября: какие 2 вещи нельзя делать в самый опасный день октябряВидео

16:09

"Путина хотят сделать козлом отпущения": дипломат рассказал о переговорах приближенных диктатора с ЗападомВидео

16:07

"Перестаньте постить Земфиру": Осадчая осадила украинцев в поисках "хороших русских"

16:01

Дать больше ПВО: генсек НАТО заявил об увеличении военной помощи Украине

15:56

"Надеюсь, что в следующем году мы тебя освободим": Сенцов эмоциально обратился к Крыму

15:11

В Украине рухнут цены на яйца: когда ждать резкого сниженияВидео

15:08

Звезда Теории большого взрыва Кейли Куоко беременна первенцем

15:05

ФСБ подготовила план отступления для своих офицеров из оккупированной УкраиныВидео

15:01

Зима будет очень тяжелой: когда ждать аномальных морозовВидео

14:53

Ефросинина гневно обрушилась на россиян, которые порадовались ракетным ударам по УкраинеВидео

14:52

6-летняя девочка потеряла обе ноги из-за обстрела оккупантами НикополяФотоВидео

14:49

Путина ждет смерть: его устранят влиятельные в РФ люди - ОгрызкоВидео

14:23

Оккупанты остались сразу без 4 вертолетов: ВСУ за 18 минут покошмарили войска ПутинаВидео

14:21

Ксения Мишина в нижнем белье обнажила стальной пресс и похвасталась чудесами гибкости

14:14

В Италии украинцы проучили итальянца за флаг РФ: забросали яйцами и заставили снятьВидео

14:07

"Можно разок": россиянка в Германии призвала Путина бомбить ДрезденВидео

Реклама
14:06

Выдавливать по капле: как сэкономить воду в домашних условиях

13:37

РФ распадется или ее будет контролировать Запад: дипломат пояснил, что у России есть 2 варианта будущегоВидео

13:27

Самые вкусные блины на Покров Пресвятой Богородицы, которые приносят богатство в дом: быстрый рецептВидео

13:00

Гороскоп на завтра 13 октября 2022: Тельцам - успех, Стрельцам - знакомство, Рыбам - смена плановВидео

12:54

Проехал 2 тыс. км и "денацифицировался": ВСУ ликвидировали беззубого старшину из Пермского краяВидео

12:40

Впервые в истории человечеству удалось изменить траекторию движения астероида

12:30

Ольга Сумская рассказала о "могилизации" российского зятя: "Это самая страшная тема"

12:21

Родителей с ребенком завалило в погребе, но они выжили: под Запорожьем семью вытащили из-под заваловВидео

12:18

Нехватка мощности: в Киеве и области массово и веерно отключают светФото

12:07

Опытные хозяйки моют посуду кетчупом: результат приятно удивит

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрь
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять