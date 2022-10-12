Зеленский наказал Януковича жесткими санкциями: все подробности

Зеленский, Янукович / president.gov.ua, УНИАН

Президент Украны Владимир Зеленский ввел санкции против четырех человек, среди которых беглый президент Украины Виктор Янукович, российский олигарх Олег Дерипаска и другие, говорится в указе №694/2022, опубликованном на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Против кого еще ввели санкции

В Указе отмечается, что санкции вводят против:

четвертого президента Украины Виктора Януковича,

российский олигарх Олега Дерипаска ,

, украинского олигарха Сергея Курченко,

бывшего регионала Павла Лебедева, который скрывается от украинских правоохранителей за причастность к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства.

"В отношении всех четырех лиц сроком на 10 лет введено блокирование активов, то есть временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими", - говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Янукович, который скрывается от украинского правосудия на территории России, в март, призвал президента Владимира Зеленского "достичь мирного соглашения" с Москвой. Помимо всего прочего, он повторил тезис кремлевской пропаганды о "гражданской войне".

В начале июля Янукович призвал украинцев, не воевать и сделать свой выбор.

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