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Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни в Беларуси

Степан Гафтко
19 июля 2024, 20:55
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Немецкого гражданина Рика Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни, его обвиняют в шести преступлениях, в том числе за агентурную деятельность.
Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни в Беларуси
В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии / коллаж: Главред, фото: Громадське радіо, портал СНГ

Гражданина Германии Рика Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни по шести пунктам обвинения, в том числе за наемничество, а также за агентурную деятельность. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Как сообщили белорусские правозащитники, задержали гражданина Германии еще в 2023 году, а суды над ним продолжались с июня.

"Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой", - говорится в сообщении "Радио Свобода".

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Также журналисты заявили, что в государственных информагентствах и ведомствах Беларуси не предоставили никаких комментариев по этому делу.

Правозащитный центр "Вясна" по своим данным сообщает, что Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте. В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям - о "наемничестве", "агентурной деятельности", "терроризме", "создании экстремистского формирования", "умышленное выведение из строя транспортных средств или путей сообщения", "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Сообщалось, что Кригера судили за участие в добровольческом батальоне Western, а за это в Беларуси судят, как за участие в военном формировании на территории другого государства.

Правозащитникам неизвестно, подают ли апелляцию на приговор и вступил ли он в силу.

Посольство Германии ответило на запрос "Радио Свобода" о комментарии, отметив, что знает о деле Кригера и предоставляет ему консульские услуги, однако не может раскрыть больше деталей.

Беларусь и ее связи с войной в Украине

Напомним, что Российские оккупанты могут использовать воздушное пространство Беларуси как маршрут "Шахедов" во время пусков по Украине. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что РФ таким образом пытается минимизировать риски их уничтожения украинской ПВО.

Также ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил об отводе белорусских войск от украинской границы. Сейчас Силы обороны, Генштаб и ГУР не обнаружили формирования ударных группировок вооруженных сил Республики Беларусь.

Страна-агрессор Россия провалила новую волну атаки на украинское приграничье и так и не достигла на Харьковщине весомых стратегических успехов. В интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал, есть ли угроза наступления РФ на Киев и Сумы, почему Лукашенко отвел армию с приграничья и когда Украина сможет бить по российским аэродромам.

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