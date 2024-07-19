Гражданина Германии в Беларуси приговорили к смертной казни в Беларуси

Немецкого гражданина Рика Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни, его обвиняют в шести преступлениях, в том числе за агентурную деятельность.

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В Беларуси приговорили к смертной казни гражданина Германии / коллаж: Главред, фото: Громадське радіо, портал СНГ

Гражданина Германии Рика Кригера в Беларуси приговорили к смертной казни по шести пунктам обвинения, в том числе за наемничество, а также за агентурную деятельность. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Как сообщили белорусские правозащитники, задержали гражданина Германии еще в 2023 году, а суды над ним продолжались с июня.

"Приговор объявили 24 июня. В нем Кригера признали виновным в "совершении взрыва с целью влияния на принятие решений органами власти, запугивания населения, дестабилизации общественного порядка (акта терроризма", совершенном лицом, ранее совершавшим преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 295 Уголовного кодекса, организованной группой", - говорится в сообщении "Радио Свобода". видео дня

Также журналисты заявили, что в государственных информагентствах и ведомствах Беларуси не предоставили никаких комментариев по этому делу.

Правозащитный центр "Вясна" по своим данным сообщает, что Кригер ранее был медиком в немецком Красном Кресте. В Беларуси его обвинили сразу по шести статьям - о "наемничестве", "агентурной деятельности", "терроризме", "создании экстремистского формирования", "умышленное выведение из строя транспортных средств или путей сообщения", "незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

Сообщалось, что Кригера судили за участие в добровольческом батальоне Western, а за это в Беларуси судят, как за участие в военном формировании на территории другого государства.

Правозащитникам неизвестно, подают ли апелляцию на приговор и вступил ли он в силу.

Посольство Германии ответило на запрос "Радио Свобода" о комментарии, отметив, что знает о деле Кригера и предоставляет ему консульские услуги, однако не может раскрыть больше деталей.

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