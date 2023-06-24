Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армией

Боевые самолеты вооруженных сил страны-агрессора РФ начали наносить удары по вооруженным колоннам бандформирований ЧВК Вагнера, которые захватывают российские города и уже объявили о намерении двигаться на Москву.
Как говорится в сообщении Telegram-канала Fighterbomber, российская боевая авиация нанесла удар по М4, по которой двигаются вооруженные колонны ЧВК Вагнера.
"Скорее всего не попала, но даже если и попала, сама адекватность отдачи подобных приказов и таких целей удивляет", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Сети также опубликовали фото сбитого ЧВК Вагнером вертолета российской армии, который наносил удары по мятежникам.
Также опубликовано видео сбитого российского самолета.
"Предположительно сбит Ан-26/Ил-114", — говорится в сообщении.
При этом очевидцы также выкладывают в Сеть видеозаписи перестрелок в Воронежской области, вероятно между частями регулярной армии РФ и бандами ЧВК Вагнера.
Вооруженный бунт ЧВК Вагнера
Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".
Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.
Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.
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