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"Хочется забыть, что РФ существует": у россиян не появится "усталость от войны" – эксперт

23 января 2023, 14:43
Не стоит ожидать, что внутри РФ могут возникнуть колебания, если Путин начнет активнее мобилизовывать людей на фронт.
Российские военные, Владимир Путин, Россия с флагами РФ
У россиян не появится "усталость от войны", считает Олег Катков/ УНИАН, Facebook, скрин

Население страны-агрессора России и дальше будет поддерживать преступления диктатора Владимира Путина и оккупантов, это видно, в частности, по реакции на уничтожение ракетой многоэтажки в Днепре.

Поэтому не стоит рассчитывать, что усиление мобилизации в РФ "выгонит на улицы" несогласных. Если такие несогласные будут и они выйдут протестовать, их просто забьют дубинками. Об этом рассказал главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в интервью Главреду.

"Если там появятся какие-то недовольные, крайне ограниченные, их просто забьют дубинками, и на этом всё завершится. А для того, чтобы понять, что в РФ пропаганда настолько выела мозги, достаточно открыть любой российский телеграмм-канал и к видео с уничтоженным домом в Днепре посмотреть комментарии, после которых хочется не знать, что РФ в принципе существует", – говорит Катков.

Россияне активно поддерживают преступные действия своего президента-диктатора, говорит главный редактор военного портала. Он подчеркнул, что не видит никаких сценариев того, что в РФ может наступить усталость от войны.

По его словам, если Путину нужно будет воевать до последнего россиянина, он это сделает, а население РФ даже в такой ситуации обеспечит ему поддержку.

Ранее в ГУР Минобороны Украины рассказали, что оккупанты изменили тактику, ведь учатся на ошибках. Теперь они более реально оценивают мощность Украины и строят более четкую систему управления по всей линии фронта.

Напомним, ранее генерал армии Украины Николай Маломуж говорил, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить всю Донецкую область до 24 февраля чтобы в годовщину полномасштабного вторжения в Украину объявить, якобы цели так называемой "спецоперации" были выполнены.

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