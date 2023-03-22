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"Хотите быть миротворцами – звоните Зеленскому": Загородний назвал сценарий диалога Украины и КНР

22 марта 2023, 19:28
Украине нужно проводить очень тонкую политику отношений с Китаем, нельзя исключать начала поставок Пекином оружия России, считает Тарас Загородний.
Загородний, Китай
Украине следует назначить посла в Китае и запустить диалог с Пекином - Загородний / Коллаж ua.depositphotos.com, Главред

Украине нужно выстраивать отношения с Китаем. Если Пекин стремится стать миротворцем в войне России против Украины, следует разговаривать с Киевом и президентом Владимиром Зеленским. Диалог в любом случае надо запускать. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Киев вполне может выстраивать отношения с Пекином даже в условиях сотрудничества с Западом.

"Никто не говорит, что нужно ползать перед Китаем на коленях. Логику разговора подсказал Пекину генеральный секретарь НАТО Столтенберг: хотите быть миротворцами – общайтесь с Украиной. Звоните Зеленскому и давайте общаться", - отметил эксперт.

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Также он предположил, что глава КНР все же хотел приехать в Киев, однако было принято решение, в результате которого визит так и остался гипотетическим.

"У меня есть такое ощущение, что Си Цзиньпин все-таки хотел приехать в Киев. Но, думаю, что тут сыграл свою роль вопрос с западными партнерами и решили, что этого не нужно делать. Что, в принципе, правильно и логично", - полагает Загородний.

По его словам, Украине нужно налаживать отношения с Китаем, поскольку Пекин – игрок мировой политики. Следует тонко работает с КНР, учитывая риск вероятных поставок китайцами оружия России.

"Но никто не будет отрицать, что Украине нужны переговоры с Китаем, должен быть назначен посол. К тому же онлайн-встречи никто не отменял. Здесь надо проводить очень тонкую политику, потому что Китай – игрок. Существует вероятность, что они могут начать поставки оружия России. У Пекина иррациональное отношение к миру", - подчеркнул Тарас Загородний.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Глава КНР Си Цзиньпин в период с 20 по 22 марта находился с визитом в Москве. В столицу страны-агрессора России он прибыл по приглашению ее директора Владимира Путина. Стороны подписали соглашения об экономическом сотрудничестве, но Китай не решился открыть поддержать военную агрессию России против Украины и предоставить Москве тяжелые вооружения.

Руководитель агрессора России Владимир Путин заявил, что якобы "мирный план" Китая устраивает Москву и она готова рассматривать "документ" как базу для завершения войны против Украины. Однако он фактически признал – Киеву и Западу "план" неинтересен.

В российских СМИ рассказали о том, что визит Цзиньпина в РФ выгоден только Пекину. Путин согласился на все китайские инициативы, а Москва де-факто не получила ничего. Глава Кремля просил Цзиньпина военной помощи, но добиться решения ему так и не удалось.

Смотрите интервью Тараса Загороднего Главреду

Угроза поставок Китаем оружия России:

Тарас Загородний новости Китая война России и Украины
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