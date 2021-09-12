"Интегрировать, чтобы ничего не интегрировать": эксперт раскрыл планы Лукашенко по присоединению к РФ

Александр Лукашенко - максималист и хочет царствовать в Беларуси и в дальнейшем/ Reuters

Александр Лукашенко все 27 лет своего правления в Беларуси выполняет единственную программу – укрепление своей персональной власти и не собирается создавать союзное государство с Россией, считает журналист, белорусский политический эксперт Юрий Свирко.

По его словам, сейчас позиции Лукашенко шаткие, и он опасается за свою судьбу, из-за чего в Беларуси считают, что он может продать независимость страны в обмен на сохранение собственных позиций.

"Но Лукашенко - максималист и хочет царствовать в Беларуси и в дальнейшем, то есть решать все самостоятельно и не советоваться с Путиным", - сказал Свирко в комментарии Главреду.

По его словам, 28 программ по Союзному государству России и Беларуси (среди которых, например, создание единого рынка газа или единой денежной системы) невыполнимы.

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"Потому что не может быть единой денежной системы, если Беларусь не переходит на российские рубли. У России есть единый подход – российские рубли должны печататься в Москве, а Москва должна их контролировать. Тот же подход и у Лукашенко – он хочет контролировать свою эмиссию и ему не хочется бегать к Путину, чтобы тот выдал ему очередную партию российских рублей. Каждый хочет контролировать свой печатный станок и именно поэтому они и в дальнейшем будут оставаться независимым", - считает эксперт.

Также не может быть и единого рынка газа, если в Беларуси нет внутренних российских цен на газ, хоть Лукашенко уже десятилетиями просит Москву их назначить, но этого до сих пор не произошло даже несмотря на то, что Лукашенко продал газовую трубу, которая принадлежит Газпрому.

"Говорить об окончательных последствиях и финальной стадии интеграции пока рано. Потому что белорусский абсурд можно обсуждать долго, но не думаю, что в ближайшее время Россия будет присоединять Беларусь к себе – делать Белорусский федеральный округ или создавать "Союзное государство", - отметил Свирко.

При этом Россия усиливает свое влияние на Беларусь – Кремль демонстрирует это больше для внутренней аудитории и РФ, и Беларуси.

"Лукашенко пытается ими показать, что Путин его поддерживает и за ним стоит Россия (хотя и не в том объеме, как он хочет это подать), Путин хочет показать россиянам, что с Беларусью все хорошо в отличие от Украины, с которой не получилось, не сегодня-завтра объединятся и будет СССР-2 или что-то похожее. Но это также не соответствует реалиям, поскольку Путин выдает желаемое за действительное", - отметил Сквирко.

Политолог считает, что подобные пропагандистские встречи продлятся еще долго, но вряд ли белорусский народ позволит Лукашенко ликвидировать белорусскую независимость.

Как сообщал Главред, 9 сентября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным 28 программ по Союзному государству двух стран. Он рассчитывает на утверждение документов уже в октябре.

Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционер Леонид Гозман говорил, что президент РФ Владимир Путин рассматривает два варианта по белорусскому государству. Первый – назначение Лукашенко на определенную должность в Союзном государстве. Второй предполагает продолжение правления Лукашенко Беларусью, но уже в условиях фактической аннексии республики Россией.

Бывший парламентарий Госдумы Дмитрий Гудков полагает, что Владимир Путин рассчитывает править Россией еще 12 лет. И для того, чтобы остаться на посту президента еще на два срока, он рассматривает сценарий присоединения Беларуси.

Политолог Ольга Харламова предполагает, что Минск опасается посягательства на свою власть со стороны России. Именно поэтому российские войска после учений Запад-2021 покинут территорию Беларуси.