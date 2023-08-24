"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

Белорусский диктатор Александр Лукашенко цинично поздравил "братский украинский народ" с Днем Независимости.

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Лукашенко попытался навязать свои посреднические услуги в прекращении войны против Украины / коллаж фото УНИАН

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко в весьма циничном тоне поздравил "братский украинский народ" с Днем Независимости и попытался навязать свои посреднические услуги в прекращении войны против Украины, которую развязала страна-агрессор Россия. Текст обращения Лукашенко опубликовала его пресс-служба.

Самопровозглашенный президент отметил, что "многие поколения белорусов и украинцев веками жили в согласии и уважении", "торговали, создавали семьи и воспитывали детей". Он также повторил тезисы Кремля ‒ и "борьбу с фашизмом" и "первые послевоенные пятилетки".

"Мы должны использовать ценность нашего соседства для прекращения конфронтации. Белорусская сторона готова сделать для этого все нужное и даже больше. Верю в то, что нам это по силам", — заявил Лукашенко.

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Кроме того, белорусский диктатор в весьма циничном тоне пожелал, чтобы в Украине "воцарился бесценный и такой нужный всем людям доброй воли мир".

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Напомним, что боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

Сперва вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Затем вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору. На запад Беларуси движутся более 100 наемников ЧВК "Вагнера". Моравецкий подчеркивает, что возможна гибридная атака на польскую территорию.

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