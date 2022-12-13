Известная американская журналистка и ученая Энн Эпплбаум объяснила, как работает путинская пропаганда. И в чем она похожа на сталинскую пропаганду.

Историк пояснила, чем похожи путинский и сталинский режимы / коллаж фото УНИАН

Русский диктатор Владимир Путин сумел убедить жителей страны-агрессора в том, что никто другой, кроме него, не сможет управлять РФ. Аналогично действовал и советский диктатор Иосиф Сталин. Об этом заявила западная журналистка, автор исторического исследования о ГУЛАГе и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум в интервью YouTube-каналу "Скажи Гордеевой".

Путинская пропаганда, как считает Эпплбаум, преследует такие же цели, как много лет назад сталинская пропаганда. И этот фактор делает два этих диктаторских режима очень похожими между собой.

"Путин убедил людей, что никто другой не мог управлять Россией. "Вот я, а дальше нет преемников, нет наследников, нет самого механизма преемственности". Дело не только в том, что мы не знаем, кто заменит Путина, если с ним что-то случится. Мы даже не знаем, как будет выбран этот человек. Сейчас нет Политбюро. Кому решать, кто будет следующим президентом России? Мы не знаем", – говорит журналистка.

Напомним, недавно политолог Владимир Фесенко заявил, что российский диктатор Владимир Путин не собирается завершать войну в Украине. Зато глава Кремля хочет заморозить боевые действия и сохранить под своим контролем если не все, то большую часть временно оккупированных территорий. Он отметил, что на Западе этот факт понимают не все. Именно поэтому там выступают за начало переговоров между Украиной и РФ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действия российских войск делают идею любых мирных переговоров с РФ просто абсурдной. Он подчеркнул, что подобные упреки Кремль использует как дымовой занавес для продолжения атак.

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