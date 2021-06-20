Итоги встречи Байдена и Путина: в России обратились к США

Российский посол Антонов призвал Вашингтон к переговорам / Посольство РФ в США

Посол России в США Анатолий Антонов намерен 21 июня направить приглашение представителям официального Вашингтона о проведении встречи, на которой стороны должны обсудить итоги переговоров Путина и Байдена. Ситуация может проясниться только через 10 дней. В российско-американских отношениях очень серьезные проблемы, однако Москва готова их решать.

Как сообщает ТАСС, дипломат рассказал о том, что на данный момент переговоров с американскими представителями не было. Короткие разговоры были на саммите в Женеве, однако консультации еще предстоят.

"Дайте мне возможность встретиться с американскими коллегами. Дней через десять, может быть, будет все ясно. Пока еще рано", - сказал Антонов.Читайте такжеВстреча Байдена и Путина: почему отношения США и России не удалось перезагрузить

Также он добавил, что сейчас в российско-американских отношениях фиксируются серьезные проблемы, однако Москва готова приложить усилия к урегулированию вопросов.

"У нас очень серьезные проблемы. Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем, готовы", - подчеркнул дипломат.

Отношения США и России

Саммит Вашингтона и Москвы, в рамках которого состоялась встреча президента Штатов Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина, прошел 16 июня в Женеве. Стороны обсудили проблемы в отношениях двух государств.

20 июня советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал о том, что США готовят новые санкции против России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным и газопроводом Северный поток-2.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала планы Штатов "незаконными" и заявила, что Москва примет меры в ответ на такие действия.