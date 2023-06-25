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Кадыров "спалил" Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер

Алексей Тесля
25 июня 2023, 11:43 обновлено 25 июня, 11:55
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Евгений Пригожин недавно якобы потерпел неудачу в бизнесе, утверждает Рамзан Кадыров.
Кадыров 'спалил' Пригожина и назвал причину вооруженного бунта ЧВК Вагнер
Рамзан Кадыров назвал причину бунта Евгения Пригожина / Колаж Главред: фото: Скриншот,

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что главарь ЧВК Вагнер Евгений устроил вооруженный бунт якобы из-за обиды за то, что он не смог реализовать некоторые свои бизнес-планы в Санкт-Петербурге.

Пригожин недавно потерпел неудачу при попытке согласования сделки по земельному участку для своей дочки, сообщил Кадыров в Telegram.

"Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нем все это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаенную и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей", — написал он.

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Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Позднее стало известно, что по результатам договоренностей с Александром Лукашенко, уголовное дело в отношении Пригожина за попытку совершения мятежа в РФ будет закрыто, а сам он уйдет в Беларусь.

Остальные наемники ЧВК, которые приняли участие в мятеже, также не будут преследоваться по закону, а некоторые из них смогут подписать контракт с Минобороны.

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