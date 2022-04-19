Кампания террора: в Госдепе США резко высказались о действиях России

Госдеп США раскритиковал действия России в Украине / Comments.UA

В Госдепе США заверили, что последние дни еще больше иллюстрируют, что страна-агрессор "проводит кампанию террора" против украинцев.

По словам представителя Государственного департамента США Неда Прайса, Россия начала не просто войну, а проводит кампанию террора и жестокости и агрессии против народа Украины.

"Итак, что касается того, что мы видели в последние часы, и ударов по Львову, ударов по окрестностям Киева, или того, что мы видели в таких городах, как Мариуполь, Харьков и Бучи. Это очевидные признаки кампании жестокости, кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины," - заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, пишет CNN.

Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

Читайте также: