Капитан США объяснил, почему на Западе боятся победы Украины в войне

Почему США боятся победы Украины в войне / Фото Википедия, Reuters

Страны Запада боятся, что Украина победит в войне, сообщил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире канала FREEDOM.

По информации американского военного, речь идет об Альянсах, таких как НАТО, ОБСЕ и ООН, ведь после победы Украины придется решать, что делать не только с самой РФ, но и с ними.

"Они боятся, что вы выигрываете. Почему вам не дают (оружие – ред.)? Почему вас все время держат только на плаву? Они боятся… Все эти старые системы: ООН, Совбез. НАТО, ОБСЕ, все они боятся… В конце концов, Россия падет, развалится, и тогда надо будет задавать вопрос: а что делать с Совбезом? Россию оставлять? А что делать с ее ядерным оружием? Надо ее лишать… Что делать с НАТО?... НАТО не функционирует, а Украина функционирует", – отметил Табах.

Гарри Табах уверен, что после победы Украины будет создана новая коалиция стран.

"Как только у Украины будет сильная армия, как у Израиля, границы, все захотят быть с победителем, все захотят инвестировать в такую страну", - отметил он.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине. Из-за этого оккупанты в панике бегут из Купянска и объявили Волчанск "столицей" оккупированных территорий области.

В разведке Минобороны Великобритании ранее подчеркивали, что освобождение армией Украины Купянска станет серьезным ударом для России. Город расположен на логистических путях снабжения российской группировки на Донбассе.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж подчеркнул, что Купянск на Харьковщине был для России очень важной логистической точкой. Город нужен был оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления. Освобождение Купянска и Изюма лишает россиян перспектив для проведения успешных военных операций.

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