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Ключевую роль в развале РФ сыграет Украина, этот шанс нельзя упустить – екс-депутат Госдумы

18 февраля 2023, 03:27
Украина должна выстроить такую систему, при которой "империя" распадется, иначе всё может пойти по опасному сценарию.
Илья Пономарев, развал России
Ключевую роль в развале РФ сыграет Украина, считает экс-депутат Госдумы РФ/ Главред, ua.depositphotos.com

Украина должна одержать победу над страной-агрессором РФ в войне и запустить процессы ее распада. Если Россия не распадется, через определенный промежуток времени она снова будет представлять угрозу для других государств, в первую очередь для Украины.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев в интервью Главреду. Он отметил, что у россиян могут появиться реваншистские настроения, как было в Германии в период между первой и второй мировыми войнами.

По словам Пономарева, после завершения войны санкции с России не будут так быстро сниматься, поэтому у россиян будет довольно много проблем. Со временем они начнут считать преемника Путина слабым лидером, будут списывать все проблемы на слабое руководство и искать "сильную руку".

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"И рано или поздно подобное политическое движение внутри страны возникнет. И такой политический цикл, вероятно, и составит от 10 до 20 лет", – отмечает Пономарев.

Такого развития событий ни в коем случае нельзя допустить, отмечает экс-депутат Госдумы РФ.

"И тут, конечно, ключевая роль у Украины – ей нужно занять рациональную позицию, стать полноценным игроком, который выстроит такую систему, которая привела бы к прекращению существования империи и возникновению на ее обломках нормальной цивилизованной страны", – отмечает Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев

Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Он подчеркнул, что нельзя просто мечтать об этом – таким образом РФ не распадется. Нужно подтолкнуть страну-агрессора к этому.

"Если просто мечтать о ее распаде (что я считаю достаточно невыполнимым), это будет какая-то утопия, которая не произойдет, и реальную возможность мы выплеснем с водой, что приведет к сценарию, опасному для окружающих", – сказал Пономарев.

Возможность распада России

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов спрогнозировал, что страна-агрессор Россия вскоре прекратит свое существование в нынешних пределах. Он подчеркнул, что в ближайшее время произойдет развал РФ и на ее территории сформируются свободная Ичкерия, Татарстан и Дагестан.

Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров ранее отмечал, что разгром ВСУ путинской армии – шанс для России. А вслед за военным неизбежно и геополитическое поражение, которые вместе создадут предпосылки для революционных изменений.

Напомним, российский политолог Дмитрий Орешкин отмечал, что после поражения в войне не исключен распад России на несколько новых образований. При этом российский политолог провел параллель между нынешней Россией и нацистской Германией времен Адольфа Гитлера.

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