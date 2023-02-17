Украина получила от Франции противотанковые ракетные комплексы Akeron: как они помогут на фронте

Это оружие способно поражать цели на расстоянии 4 км. Ракеты могут самонаводиться на цель, поэтому военные после запуска могут сразу покинуть огневую позицию.

Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы Akeron/ скрин

Франция передала Украине новейшие противотанковые ракетные комплексы 5-го поколения Akeron.

О предоставлении такой техники рассказал вице-президент комиссии по национальной обороне и вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио, сообщает Opexnews. При этом неизвестно, какое именно количество такой техники получили украинские военные.

"Сегодня ясно, что вооружение, которое мы посылаем, хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и Akeron хорошо выполняют свои задачи", – процитировало французского чиновника издание.

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Что известно о Akeron MP

Akeron MP – это легкая многоцелевая ракета весом примерно 15 кг, которая способна поражать вражеские объекты на расстоянии более 4 км. Поскольку такой ракетный комплекс относительно небольшой и имеет небольшой вес, то с ним может работать расчет из нескольких пехотинцев. Кроме этого, ракету можно запускать и воздушных судов и наземных военных средств.

Ракета имеет инфракрасную оптическую систему самонаведения, с помощью которой может наводиться на цель автономно и без дополнительного ввода. Это делает ее очень удобной для использования на поле боя, ведь военный после выстрела может сразу покинуть огневую позицию.

Также Akeron MP имеет волоконно-оптическое соединение с пусковой установкой. Благодаря этому ракету можно запускать без наведения на конкретную цель. Оператор будет получать изображение во время полета ракеты, сможет менять цели просто во время полета или прерывать процесс стрельбы.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что страны-союзники Украины Польша, Норвегия, Канада и Испания сформировали танковый батальон для ВСУ. Четыре страны дадут танки Leopard 2A4 в количестве более 30 единиц. Присоединилась к коалиции и Финляндия, которая также предоставит свои боевые машины. Об этом заявил польский министр обороны Мариуш Блащак.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус исключил поставки немецких истребителей в Украину сейчас и заявил, что этот вопрос может обсуждаться за несколько месяцев. По его словам, на данный момент вопрос о поставках истребителей не стоит в центре внимания.

Напомним, Великобритания готова передать Украине авиационные крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью полета до 1 тысячи км. Получение такого оружия послужит сдерживающим фактором для россиян и серьезно изменит ситуацию в пользу Украины, заявил политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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