Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для Украины

Перед диалогом Байдена с Путиным ожидалось снижение напряжения, а в итоге Россия усилила давление на Украину – дипломат / Фото Reuters

Президент США Джо Байден показал, что он готов играть ключевую роль в создании международной коалиции против России, однако в целом его переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным Украине ничего не принесли. Ситуация оказалась выигрышной для Москвы, которая после американо-российского диалога на высшем политическом уровне устроила напряженную ситуацию в Азовском море. Теперь все оказались в ловушке. Россияне продолжают поднимать ставки, а Украине приходится действовать в условиях войны. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол в Штатах Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вопрос результатов для Киева по итогам переговоров Байдена и Путина является риторическим. Положительный момент – формирование коалиции против России, готовность возглавить которую продемонстрировал глава Белого дома.Читайте такжеУкраина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке США

"Вопрос в том, ожидает ли кто-то от таких переговоров с Путиным результатов для Украины. Тут ответа — нет. Относительно последствий, в позитиве то, что Путин сформировал против себя широкую международную коалицию. Когда-то в 2015 году много усилий было, когда мы ее формировали, и США пришлось к этому подталкивать. А сейчас мы видим, что Джозеф Байден продемонстрировал лидерство и показал, что готов играть активную роль в формировании такой коалиции", - отметил Чалый.

Впрочем, по его словам, от переговоров Вашингтона и Москвы выиграла только российская сторона. Ожидалась деэскалация ситуации, однако россияне наоборот усилили давление, о чем свидетельствует ситуация в Азовском море. Россия продолжит действовать в таком ключе, и Украине придется противостоять таким вызовам в условиях войны.

"Ожидания были такие, что после разговора президентов США и России будет какая-то разрядка напряженности. А мы получили сейчас прямо сегодня попытку России взять под контроль 70% Азова. И как на это реагировать? Мы все вместе в ловушке сейчас. Я считаю, что Путин все равно идет на шаг впереди, он опережает реакции. И его поднятие ставок продолжится. Поэтому в принципе эти звонки ожидаемо не дали решения проблемы, но они на пути дипломатического сдерживания. Единственная проблема в том, что Россия, НАТО и США мыслят стратегически, а Украина, к сожалению, вынуждена действовать тактически, потому что угрозы и убийства наших воинов происходят прямо в эти дни", - подчеркнул Валерий Чалый.

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Ситуация в Азовском море

Министерство обороны Украины ранее сообщило, что по данным на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря. В районах неподалеку Геническа, Бердянска и Мариуполя россияне ограничили судоходство под предлогом якобы проведения артиллерийских стрельб.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия в очередной раз подтверждают намерения россиян полностью взять под контроль Азовское море.

Переговоры Байдена и Путина

Переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоялись 7 декабря в формате видеосвязи.

По итогам разговора в Белом доме заявили, что Украина была первой темой повестки дня. В Вашингтоне подчеркнули осуждение концентрации Россией войск у украинских границ и рассказали о планах по предоставлению Киеву дополнительной военной помощи. США отказались гарантировать России неприсоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Хозяин Кремля Владимир Путин, в свою очередь, в разговоре с Байденом обвинил Украину в, дескать, невыполнении договоренностей в рамках "Минска" и "Нормандии". Москва продолжает требовать от Штатов гарантии нераспространения расширения Североатлантического альянса на восток.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден на переговорах с Путиным предупредил президента РФ о том, что если Москва пойдет на военное вторжение в Украину, американское государство примет серьезные ответные меры.