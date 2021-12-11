УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для Украины

11 декабря 2021, 11:00
Прослушать новость
Остановить

Переговоры Байдена и Путина оказались выигрышными для России, считает Валерий Чалый.

Байден, переговоры с Путиным
Перед диалогом Байдена с Путиным ожидалось снижение напряжения, а в итоге Россия усилила давление на Украину – дипломат / Фото Reuters

Президент США Джо Байден показал, что он готов играть ключевую роль в создании международной коалиции против России, однако в целом его переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным Украине ничего не принесли. Ситуация оказалась выигрышной для Москвы, которая после американо-российского диалога на высшем политическом уровне устроила напряженную ситуацию в Азовском море. Теперь все оказались в ловушке. Россияне продолжают поднимать ставки, а Украине приходится действовать в условиях войны. Об этом заявил украинский дипломат, бывший посол в Штатах Валерий Чалый.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что вопрос результатов для Киева по итогам переговоров Байдена и Путина является риторическим. Положительный момент – формирование коалиции против России, готовность возглавить которую продемонстрировал глава Белого дома.Читайте такжеУкраина одержала победу в переговорах Байдена и Путина: Зеленский объявил о мощной поддержке США

"Вопрос в том, ожидает ли кто-то от таких переговоров с Путиным результатов для Украины. Тут ответа — нет. Относительно последствий, в позитиве то, что Путин сформировал против себя широкую международную коалицию. Когда-то в 2015 году много усилий было, когда мы ее формировали, и США пришлось к этому подталкивать. А сейчас мы видим, что Джозеф Байден продемонстрировал лидерство и показал, что готов играть активную роль в формировании такой коалиции", - отметил Чалый.

Впрочем, по его словам, от переговоров Вашингтона и Москвы выиграла только российская сторона. Ожидалась деэскалация ситуации, однако россияне наоборот усилили давление, о чем свидетельствует ситуация в Азовском море. Россия продолжит действовать в таком ключе, и Украине придется противостоять таким вызовам в условиях войны.

"Ожидания были такие, что после разговора президентов США и России будет какая-то разрядка напряженности. А мы получили сейчас прямо сегодня попытку России взять под контроль 70% Азова. И как на это реагировать? Мы все вместе в ловушке сейчас. Я считаю, что Путин все равно идет на шаг впереди, он опережает реакции. И его поднятие ставок продолжится. Поэтому в принципе эти звонки ожидаемо не дали решения проблемы, но они на пути дипломатического сдерживания. Единственная проблема в том, что Россия, НАТО и США мыслят стратегически, а Украина, к сожалению, вынуждена действовать тактически, потому что угрозы и убийства наших воинов происходят прямо в эти дни", - подчеркнул Валерий Чалый.

Реклама

Смотрите видео ТСН – в США готовят "ядерные санкции" против России

Ситуация в Азовском море

Министерство обороны Украины ранее сообщило, что по данным на 10 декабря Россия перекрыла около 70% акватории Азовского моря. В районах неподалеку Геническа, Бердянска и Мариуполя россияне ограничили судоходство под предлогом якобы проведения артиллерийских стрельб.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия в очередной раз подтверждают намерения россиян полностью взять под контроль Азовское море.

Переговоры Байдена и Путина

Переговоры президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоялись 7 декабря в формате видеосвязи.

По итогам разговора в Белом доме заявили, что Украина была первой темой повестки дня. В Вашингтоне подчеркнули осуждение концентрации Россией войск у украинских границ и рассказали о планах по предоставлению Киеву дополнительной военной помощи. США отказались гарантировать России неприсоединение Киева к Североатлантическому альянсу.

Хозяин Кремля Владимир Путин, в свою очередь, в разговоре с Байденом обвинил Украину в, дескать, невыполнении договоренностей в рамках "Минска" и "Нормандии". Москва продолжает требовать от Штатов гарантии нераспространения расширения Североатлантического альянса на восток.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Байден на переговорах с Путиным предупредил президента РФ о том, что если Москва пойдет на военное вторжение в Украину, американское государство примет серьезные ответные меры.

viber
новости России новости США Владимир Путин Азовское море Джо Байден Валерий Чалый новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для Украины». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеГороскоп на сегодня 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставание Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022Денежная удача, крепкое здоровье и счастливые отношения: 3 знака, которым неимоверно повезет в Новый год 2022 Ледяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погодыЛедяной "шторм" в Украине: синоптики назвали дату опасной погоды Делаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфортаДелаем ремонт: как волшебно обустроить "однушку", чтобы было пространство и все зоны комфорта Владимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозгаВладимира Дантеса нашли в ванной с сотрясением мозга
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
11:00

Коалиция против Путина и удар по Азовскому морю: дипломат рассказал, в чем опасность для Украины

10:28

Переговоры с "ЛДНР" и статус России: Украина поставила Москве жесткое условие по ДонбассуВидео

10:23

Учитель из Киева, который угрожал "выбить мозги" ученикам, отстранен от работы

09:57

"Задние кресла сорвало, людей раздавило": микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовымВидео

09:24

Снег будет в дефиците: синоптик уточнил, какой погоды в Украине ждать до конца декабряВидео

Реклама
08:42

Большинство случаев Омикрона в США обнаружили у вакцинированных гражданВидео

08:30

"Сон на ульях", мертвые пчелы на завтрак и ситро из детства: уникальные достопримечательности Карпат в финальном выпуске Мандруй УкраїноюВидео

08:22

Коронавирус в Украине 11 декабря: более 10 тысяч новых COVID-случаев и 446 смертей

08:15

Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиВидео

07:59

США отложили поставку военной помощи Украине на 200 миллионов долларов - СМИВидео

07:46

У всех пенсионеров сидит гвоздем в голове один и тот же вопросмнение

07:28

Байден обсудил с новым канцлером Германии обострение ситуации вокруг Украины

07:10

Самые счастливые и самые ужасные дни 2022 года: астролог назвал датыВидео

06:31

Эхо грядущей войнымнение

06:01

В моду на зиму 2022 вошли удивительные женские шапки, которые согреют даже в самый свирепый морозФото

05:30

Надя Дорофеева в кружевном белье показала, какой по утрам ее видит Дантес

05:02

Убираем налет, ржавчину и желтизну: как очистить ванну в домашних условиях

04:46

Как заставить орхидею цвести обильно и пышно - отправляем растение "в ссылку"Видео

04:22

Дочь Мадонны в образе звезды фильмов для взрослых из начала 2000-ых шокировала фанатов

04:17

Зимы не будет: украинцев предупредили о неожиданной аномалииВидео

Реклама
03:51

Как вымыть полы быстро и качественно: дельные советы и "рецепт" средства

03:15

Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниВидео

02:48

Коты спасли младенца, которого родители оставили умирать в канаве

02:24

Резкий скачок стоимости хлеба: украинцам назвали новую цену за буханкуВидео

01:43

Защитит от ультрафиолета и поможет в уборке: названы необычные свойства крема от солнца

01:16

Как вакцинироваться гражданам с поддельным COVID-сертификатом: алгоритм действий

00:51

Приметы на 11 декабря: что нельзя делать в Сойкин день и как не попасть в беду

10 декабря, пятница
23:55

Врач указал на опасные симптомы рака у мужчин: на что обратить внимание

23:48

"Это был шок": стало известно, остались ли вместе Злата Огневич и Андрей Задворный

23:20

Самое вкусное меню на Новый год 2022: простые рецепты за считанные минутыВидео

22:35

Отказ от вступления в НАТО из-за угроз РФ: Зеленский рассказал, пойдет ли Украина на компромиссВидео

22:30

Ахметов опередил Ермака, а Данилов попал в ТОП-5: Фокус назвал самых влиятельных украинцев

22:03

ТОП самых неудачных подарков: что лучше не дарить на Новый годВидео

21:51

Во Львове перед Новым годом начали прятать елки от людейВидео

21:32

Нападение России на Украину и диалог с Путиным: Зеленский сделал заявление об обещании БайденаВидео

21:11

Зеленский дал ответ на петицию о "Большая стройка" за средства налогоплательщиков

21:10

Каменских лишила поклонников сна изгибами в обтягивающем кожаном платье

21:02

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

20:37

Зеленский назвал условие проведения референдума по вопросу Донбасса и КрымаВидео

20:04

Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты

Реклама
20:04

В Украине ухудшится погода: где ожидаются дожди и туман

19:56

Россия устроила блокаду на пути Украины в НАТО: Москва разразилась требованием к ЗападуВидео

19:32

Почему Америка пугает Россию "адскими санкциями"мнение

19:22

В РФ пугают Европу конфликтом при вступлении Украины в НАТО: Кулеба рассказал об "аппетитах" ПутинаВидео

18:45

Гороскоп на 2022 год для всех знаков: Рыбам можно позавидовать, а Деве – посочувствоватьВидео

18:43

Пенсия – не помеха спорту: бабушки из Одессы залезли на тренажеры и показали, как прокачать мышцыВидео

18:40

ТОП-5 худших художественных фильмов 2021 года

18:26

Насмерть сбил 13-летнюю девочку: виновного в смерти ребенка выпустили по амнистии

17:51

Инициативы по Донбассу, газ для Европы и Северный поток-2: Зеленский провел переговоры с МакрономВидео

17:25

Дома родителей ждали голодные дети: в Житомирской области утонули муж с беременной женойВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять