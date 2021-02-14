Лидер республиканцев в Сенате резко высказался в адрес Трампа

Макконнелл резко раскритиковал Трампа / Reuters

Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл резко высказался в адрес бывшего президента Дональда Трампа и обвинил его в разжигании беспорядков. При этом он проголосовал против объявления ему импичмента.

"Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие бунту, были позорным нарушением служебных обязанностей. Трамп несет практическую и моральную ответственность за провокацию событий", — сказал МакКоннелл в зале заседаний Сената вскоре после того, как Трамп был оправдан, пишет CNN.

В январе МакКоннелл как лидер большинства в Сенате отклонил призывы демократов к скорейшему судебного разбирательства в последние дни пребывания Трампа у власти, сказав, что Трамп по конституции не имеет права на осуждение, поскольку наказание — снятие с должности, а Трамп уже ушел с должности.

МакКоннелл утверждал, что приговор до инаугурации Джо Байдена был невозможен.

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Он говорил, что "импичмент никогда не должен был стать последним форумом для американского правосудия", но предположил, что Трамп может подвергнуться уголовному преследованию в будущем.

"У нас есть система уголовного правосудия в этой стране. У нас есть гражданские иски. И бывшие президенты не застрахованы от ответственности", — сказал он.

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