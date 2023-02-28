Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону Украины

Александр Лукашенко пригрозил, что готов защищать "суверенитет и независимость" своей страны.

Лукашенко / kremlin.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 28 января в Китай. Там он сделал циничное заявление о войне.

В интервью китайским СМИ Лукашенко заявил, что не хочет войны. Впрочем, если возникнет агрессия, то белорусы готовы "всерьез ответить".

Несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для запуска российских ракет и наступления на Украину, Лукашенко цинично заявил о "миролюбии".

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Однако Лукашенко пригрозил, что готов защищать "суверенитет и независимость" страны. Мол, такую позицию Минск уже донес и в Украину, и в Британию, и в США.

"Я их (Украину - ред)предупредил, что не дай бог будет решена агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совсем другая война. Она приобретет мгновенно другой характер. Здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, будем бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации. Итого", — говорит "президент".

Размышляя о войне, самопровозглашенный президент вспомнил французско-российскую войну 1812-го, Первую мировую и Вторую мировую.

"Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон до России шел по нас туда и обратно. Первая мировая война – театр боевых действий был здесь. Вторая мировая война – театр военных действий преимущественно в Беларуси. Мы не хотим ни одной войны", — высказался диктатор.

По его словам, пока ни на территории Польши, ни на территории Литвы и Украины "концентрации войск для того, чтобы вовлечь нас в войну, нет".

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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