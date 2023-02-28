УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону Украины

28 февраля 2023, 18:11
Александр Лукашенко пригрозил, что готов защищать "суверенитет и независимость" своей страны.
Лукашенко
Лукашенко / kremlin.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл 28 января в Китай. Там он сделал циничное заявление о войне.

В интервью китайским СМИ Лукашенко заявил, что не хочет войны. Впрочем, если возникнет агрессия, то белорусы готовы "всерьез ответить".

Несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для запуска российских ракет и наступления на Украину, Лукашенко цинично заявил о "миролюбии".

видео дня

Однако Лукашенко пригрозил, что готов защищать "суверенитет и независимость" страны. Мол, такую позицию Минск уже донес и в Украину, и в Британию, и в США.

"Я их (Украину - ред)предупредил, что не дай бог будет решена агрессия с территории Украины на территорию Беларуси, мы ответим, но это будет совсем другая война. Она приобретет мгновенно другой характер. Здесь мы будем сопротивляться и отстаивать нашу землю, будем бороться с агрессором, в том числе и войсками Российской Федерации. Итого", — говорит "президент".

Размышляя о войне, самопровозглашенный президент вспомнил французско-российскую войну 1812-го, Первую мировую и Вторую мировую.

"Мы знаем, что такое война. Мы в последней войне потеряли треть своего населения. В чужой фактически войне. Так получалось, что Наполеон до России шел по нас туда и обратно. Первая мировая война – театр боевых действий был здесь. Вторая мировая война – театр военных действий преимущественно в Беларуси. Мы не хотим ни одной войны", — высказался диктатор.

По его словам, пока ни на территории Польши, ни на территории Литвы и Украины "концентрации войск для того, чтобы вовлечь нас в войну, нет".

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

Читайте также:

война в Украине Александр Лукашенко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощ

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

Реклама
16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:08

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

15:27

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

15:20

Как можно улучшить жареную картошку: нехитрые способы преобразить привычное блюдоВидео

15:13

"Успели кремировать": дедушка сбежал из дома престарелых, но спустя 10 лет "вернулся из мертвых"

14:59

Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первыйВидео

Реклама
14:57

Сатурн в Рыбах 2023: Россию ждет хаос, неразбериха и гражданская войнаВидео

14:56

Новая атака РФ и затяжная война до 2024 года: в Латвии дали тревожный прогноз

14:55

"Выбрал войну, а не меня с детьми": Ефросинина расплакалась, говоря о муже-бойце ВСУВидео

14:53

Очень вкусная закуска из грибов за 15 минут: рецепт корзиночек, которые покорят любого мужчинуВидео

14:42

"Остался только Бахмут": "великое" наступление оккупантов на Донбассе терпит фиаско - эксперт

14:09

Цель Китая – затяжная война в Украине: политолог объяснил логику ПекинаВидео

14:01

Когда высаживать луковицы тюльпанов весной: советы для тех, кто не успел осеньюВидео

14:01

Тодоренко в трусах и с раздвинутыми ногами показала, как готовится к третьим родам

13:59

"Будет жарко, очень": экстрасенс спрогнозировала, в каких регионах нужно бояться обстрелов враговВидео

13:57

Брежнева и Меладзе продают роскошный особняк в России: в сеть попали фотоВидео

13:53

"Пек караваи, чтобы встречать кума": у Кремля было два плана на случай падения Киева за 3 дня - СМИ

13:38

Дом на Валдае и "общак" на Кипре: СМИ узнали детали совместной жизни Путина и КабаевойВидео

13:17

Елочные игрушки, книги и даже ложки: советские вещи, на которых можно заработать состояние

13:10

Никаких "мирных планов" до вывода войск России: Подоляк назвал Москве жесткое условие УкраиныВидео

13:00

3 знака зодиака испытают настоящее счастье в марте: их выбрали звезды

12:35

Переполох в Санкт-Петербурге: над городом закрывали небо из-за обнаружения "НЛО"

12:25

Гороскоп на завтра 1 марта 2023: Стрельцу – риск, Тельцу - провокацииВидео

12:00

Выращиваем сочную и ароматную клубнику: секретные средства для подкормки после зимы

11:54

Какие запахи привлекают мужчин в женщинах: что сведет его с умаВидео

11:53

"В 50 лет остаться одиноким задом не хочется": Суханов впервые рассказал про свой романВидео

Реклама
11:47

Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в 2023 году - Зеленский

11:44

Никому не нужен диалог с Путиным: в Кремле жалобно заклянчили переговоров с Шольцем и МакрономВидео

11:39

Удары ракетами и атака на перешейки: Ходжес предложил план освобождения Крыма

11:27

"Мне больно": Маша Ефросинина впервые заговорила о сестре Лизе ЮщенкоВидео

10:47

"Спасти рядового Путина" от распада России: эксперт назвал условие передачи оружия от КитаяВидео

10:46

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

10:42

На нефтебазе в Туапсе мощный пожар после взрывов: стало известно об атаке БПЛАВидео

10:36

С деньгами все пойдет наперекосяк: астролог назвал неудачников мартаВидео

10:22

Потеря самолета A-50 на аэродроме в Мачулищах ограничит воздушные операции РФ - разведка Британии

09:52

Будет четким сигналом о лживом нейтралитете: США жестко призвали Китай не давать оружия РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять