Лукашенко после "бавовны" нервно выдвинул требования для завершения войны в Украине

СМИ показали спутниковый снимок российского самолета "А-50" перед атакой на аэродром Мачулищи в Беларуси.

Лукашенко / коллаж фото УНИАН

27 февраля Александр Лукашенко срочно собрал силовой блок, чтобы расставить точки над "I" после двух взрывов на аэродроме Мачулищи под Минском.

Как сообщают СМИ, в результате "бавовны" Россия потеряла один из самых охраняемых самолетов "А-50" ДРЛО.

"Хочу подчеркнуть и потребовать от вас жесточайшей дисциплины в воинских подразделениях МВД и КГБ. Жесточайшей дисциплины! У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди заточенные на защиту своего Отечества. Особенно на границе", - сказал диктатор.

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Он требовал ликвидировать "мельчайшую агрессивность" в отношении Беларуси.

"Сейчас сложилась уникальная ситуация (я это вижу и интуитивно чувствую), когда можно положить конец этому конфликту. Другого такого может не быть", – сказал Лукашенко.

Поторопиться и немедленно воспользоваться этим моментом, уверен он, нужно, "пока Россия не развернула свою экономику в полном объеме и не поставила ее на военные рельсы".

Также Лукашенко заявил, что Киеву, чтобы завершить войну, якобы нужно идти на мировую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

По мнению Лукашенко, война в Украине, которую ведет Путин, является "обеспечением безопасности для России – чтобы с территории Украины никогда не было признаков агрессии по отношению к России".

Он добавил, что Россия, "как и с первых дней", готова делать шаги к мирному урегулированию, украинская сторона "отказалась от уже готового плана, который лежал на столе" по настоянию "Запада и американцев".

Тем временем СМИ показали спутниковый снимок российского самолета "А-50" перед атакой на аэродром Мачулищи в Беларуси.

Кадр датируется от 19 февраля. На нем видно ориентировочное расположение истребителей "МиГ-31К", способных нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал", а также самолет-разведчик "А-50".

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Беларусь пытается уйти от принуждения агрессора России напрямую вступить в войну против Украины.

Однако если Лукашенко отдаст такой приказ, белорусские военные вынуждены будут его выполнять. По данным военной разведки, в ближайшее время нет угрозы нападения российских оккупантов с территории белорусского государства.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев недавно говорил, что на территории Беларуси не собрано достаточно сил оккупантов для наземного наступления на Украину. Однако впоследствии все зависит от того, какие ресурсы и намерения будут у противника на данном направлении.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что вступление Беларуси напрямую в войну России против Украины является маловероятным сценарием. По его словам, Лукашенко максимально ослабил свои войска, когда отдал российским оккупантам боеприпасы и военную технику.

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