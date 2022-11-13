'Любой мир неприемлем': в ООН назвали условие окончания войны РФ против Украины

Гутерреш подчеркнул, что установление мира в Украине возможно только на основе Устава ООН / Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш подчеркнул четкую позицию ООН по Украине. По его словам, российское вторжение является нарушением Устава ООН и нарушением территориальной целостности нашей страны.

"Наша позиция в Организации Объединенных Наций понятна. То, что произошло в Украине, вторжение в Украину, было нарушением Устава. Было нарушением территориальной целостности Украины", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в Камбодже, где состоялся саммит ООН и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В то же время генсек ООН подчеркнул, что очень важно создать условия для постепенного возобновления диалога, который приведет к будущему, где будет царить мир. Однако он добавил, что мир должен быть основан на ценностях Устава ООН.

"Не любой мир, а мир, основанный на ценностях Устава ООН, и мир, основанный на международном праве", - подчеркнул Гутерреш.

Переговоры между Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.

Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".

По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Россия скоро "созреет" к настоящим переговорам с Украиной и выводе войск. К тому же в РФ уже много кто считает, что войну, которую развязал российский диктатор Владимир Путин, пора заканчивать.

Как отметил Подоляк, Кремль попросит сесть за стол переговоров, когда украинские военные освободят один из крупных восточных городов.

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