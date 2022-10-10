Генсек ООН "глубоко шокирован" гибелью людей и падением десятков ракет на украинские города / Зеленский телеграм, УНИАН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на массированные ракетные удары России по Украине 10 октября.

По его словам, они являются "очередной неприемлемой эскалацией войны" и он "глубоко шокирован" обстрелами, заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

По словам спикера, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш "глубоко шокирован сегодняшними широкомасштабными ракетными ударами вооруженных сил Российской Федерации по городам по всей Украине, которые, как сообщается, повлекли за собой значительные разрушения в гражданских районах и гибель и ранение десятков человек".

"Это очередная неприемлемая эскалация войны, и как всегда, высшую цену платят гражданские люди", - говорится в заявлении пресс-секретаря Стефана Дюжаррика.

Ракетный удар России по Украине

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Также взрывы сегодня звучали не только в столице, но и во многих других городах Украины - Запорожье, Днепре, Тернополе, Львове.

По данным военной разведки Украины, российские оккупационные войска получили от Кремля указание готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины еще 2 и 3 октября.

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