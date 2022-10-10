"Все цели поражены": в РФ радуются массовому ракетному обстрелу Украины

В РФ показали, как запускали ракеты по украинским городам из акватории Черного моря.
В Министерстве обороны России официально признали, что запускали по Украине высокоточные ракеты, в результате которых пострадало мирное населения.
"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины – цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в Минобороны РФ.
Кроме этого, российское пропагандистское издание "Риа Новости" показало кадры, как запускали ракеты по украинским городам из акватории Черного моря.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.
Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.
"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.
В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.
Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.
Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.
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