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"Все цели поражены": в РФ радуются массовому ракетному обстрелу Украины

10 октября 2022, 19:25

В РФ показали, как запускали ракеты по украинским городам из акватории Черного моря.

Ракетный удар по Киеву
Ракетный удар по Киеву / Нацполиция, РИА Новости

В Министерстве обороны России официально признали, что запускали по Украине высокоточные ракеты, в результате которых пострадало мирное населения.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины – цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены", – цинично заявили в Минобороны РФ.

Кроме этого, российское пропагандистское издание "Риа Новости" показало кадры, как запускали ракеты по украинским городам из акватории Черного моря.

Запуск ракет по Украине

Ракетный удар по Киеву 10 октября

В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Киеве.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе – в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали впоследствии", - написал столичный градоначальник.

Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших от ракетных обстрелов возросло до 51, из них 42 - попали в больницу.

В результате обстрела были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Оккупанты применили по Украине более 80 ракет. Силами ПВО было сбито около 45 ракет.

Кроме того, противовоздушной обороной было уничтожено 9 из 12 дронов-камикадзе Shahed-136.

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