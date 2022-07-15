"Москва должна платить высокую цену за свою агрессию": ЕС продлит жесткие санкции против РФ

Санкции ЕС против РФ / Фото Reuters

Европейская комиссия предлагает продлить санкции против Российской Федерации до начала 2023 года.

Как написала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию.

"Жестокая война России против Украины не ослабевает. Поэтому мы предлагаем сегодня ужесточить наши жесткие санкции ЕС против Кремля, более эффективно применять их и продлить до января 2023 года. Москва должна продолжать платить высокую цену за свою агрессию", - отметила она.

ЕС начал обсуждать седьмой пакет санкций против России

Послы стран-участниц Европейского союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России за войну против Украины.

Седьмой пакет санкций будет включать запрет на импорт золота, на экспорт высокотехнологичных и фармацевтических товаров двойного назначения, ограничение цен на газ.

Кроме того, в санкционные списки добавят членов семей российских олигархов.

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