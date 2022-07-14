США неожиданно ослабили санкции против России

Санкции против РФ / reuters

Соединенные Штаты Америки разрешили транзакции с Россией, которые связаны с удобрениями и продовольствием.

Как сообщает Министерство финансов США, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) выдало генеральные лицензии на транзакции с Россией, связанные с продовольствием, семенами, удобрениями, лекарствами и медицинским оборудованием.

Разрешены транзакции на:

производство, изготовление, продажу или транспортировку сельскохозяйственных товаров, сельскохозяйственного оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих к ним или обновления программного обеспечения для медицинских устройств

профилактику, диагностику или лечение COVID-19 (включая исследования или клинические исследования, связанные с COVID-19)

текущие клинических испытаний и других медицинских исследований.

Кроме того, США временно разрешили проведение операций с бывшей дочкой "Газпрома" компанией Gazprom Germania и сняли санкции с дочерней компании "Альфа-банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).

ЕС начал обсуждать седьмой пакет санкций против России

Послы стран-участниц Европейского союза сегодня, 14 июля 2022 года, начали обсуждать седьмой пакет санкций против России за войну против Украины.

Седьмой пакет санкций будет включать запрет на импорт золота, на экспорт высокотехнологичных и фармацевтических товаров двойного назначения, ограничение цен на газ.

Кроме того, в санкционные списки добавят членов семей российских олигархов.

Читайте такжеВ ЕС согласуют седьмой пакет антироссийских санкций до конца июля - "Радио Свобода"

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