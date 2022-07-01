УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Компенсация ущерба и гарантии Украине: Ермак назвал условия снятия санкций с РФ

1 июля 2022, 17:28

Восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии, уверен глава ОП.

Санкции
Названы условия снятия санкций с РФ / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что действие введенных против Росси санкций должно продолжаться, пока Россия не выполнит ключевые условия.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на первом заседании Группы по вопросам международных гарантий по безопасности, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава ОП пояснил, что Украина категорически отказывается повторять опыт заверений безопасности в рамках Будапештского меморандума, поэтому необходимо обеспечить способность Украины реализовать право на самозащиту.

Ермак назвал главные условия снятия санкций с РФ

  • Россия должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины;
  • РФ должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного Украине и ее гражданам.

"Ввосстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессииооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Поэтому нам потребуется ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора", - сказал он.

"Следующий блок – это действия по сдерживанию новой агрессии. Оперативная поставка Украине всего необходимого для обеспечения всеобъемлющей реализации права на самозащиту, включая вооружение, оборудование, финансовую и другую помощь, является краеугольным камнем этого блока", - сказал Ермак.

По его мнению, "следует построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины".

"Необходимыми элементами этого блока мы считаем постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух- или многосторонних консультаций", - сказал он.

Читайте такжеПочему санкции и дефолт не остановят РоссиюПоследним блоком гарантий, по его словам, должна быть санкционная политика. Кроме уже действующих санкций, отметил он, "также предусматривается действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – в случае возникновения угрозы агрессии. В то же время, необходимы гарантии срочного внедрения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия таки произойдет".

"Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея Президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) – своеобразная служба спасения для стран", - заявил Ермак.

Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

Читайте еще:

санкции Андрей Ермак война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:18

Война в Украине: в России более 90 тыс. раненых бойцов - Резников

18:00

Гороскоп на завтра 2 июля 2022: Стрельцам – обман, Козерогам – неприятности, Рыбам – хорошие новости

17:57

Бунт в армии РФ: сотни оккупантов отказываются выполнять приказы и бегут из УкраиныВидео

17:36

Пытались "нарыть" данные о военных и позициях ВСУ под Киевом: СБУ накрыла сеть агентов КремляВидео

17:28

Компенсация ущерба и гарантии Украине: Ермак назвал условия снятия санкций с РФВидео

Реклама
17:09

День ангела в июле 2022 по церковному календарю: кто отмечает именины

16:59

На юге Украины партизаны готовят мощный отпор армии РФ — CNNВидео

16:40

Путин не может "по-хорошему" заставить Беларусь вступить в войну, у Лукашенко есть козырь - ЖдановВидео

16:26

Скрепы треснули: в Подмосковье провели детский праздник под песню запрещенной из-за войны группыВидео

16:25

В Британии дали тревожный прогноз: захват Лисичанска РФ – вопрос днейВидео

16:10

Если Лукашенко пойдет на поводу Путина: Жданов рассказал о жутких последствиях для белорусовВидео

16:03

Анджелина: победительница "Холостяка" впервые показала новорожденную дочь

15:57

Закрыть всю линию фронта: в Украине собирают армию дронов для ВСУВидео

15:39

Ответка ВСУ под Лисичанском: авиация накрыла позиции оккупантов РФВидео

15:33

Они были работниками ТЦ: в Кременчуге идентифицировали большинство жертв ракетного удараФотоВидео

15:05

"Пока не нападут, но оттягивают ВСУ": разведка назвала количество военных Беларуси возле УкраиныВидео

14:58

Ракетный удар РФ по Сергеевке: возросло число жертв и раненыхФотоВидео

14:44

Когда пора убирать урожай чеснока - три главных признакаВидео

14:39

Российские военные пытаются убежать от войны через Арабатскую стрелку в Крым - разведкаВидео

14:29

Удар с воздуха по Змеиному: ВСУ "покрошили" оккупантов вместе с зенитками и РСЗОВидео

Реклама
14:14

Борщ - наш! ЮНЕСКО поставил точку в "войне" Украины и РоссииВидео

14:12

Тропическая жара и засуха накроют Украину: синоптики рассказали, где в июле будет "ад"Видео

13:37

Украинцы хотят перемен: 90% за вступление в ЕС, 73% - за НАТО - опросВидео

13:35

Украинского бизнесмена арестовали в Лондоне

13:18

Дмитрий Лубинец стал новым омбудсменом по правам человека: что о нем известно

13:11

"Нет паритета в вооружении": Данилов предупредил украинцев об очень сложной войнеВидео

13:09

"Бомбы падают на жилые дома или больницы": Усик попытался открыть глаза российской пропаганде

13:00

"Франция будет рядом": Макрон заявил о новой поставке гаубиц Caesar в УкраинуВидео

13:00

Фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнолдс посвятил свою речь УкраинеВидео

12:49

У оккупантов паника из-за "прилета" по нефтебазе на Луганщине – жалуются на HIMARSВидео

12:36

Православный календарь на июль 2022: Ивана Купала, день Петра и Павла, день Крещения Руси – важные даты

12:33

Как удалить косточки из вишен и черешен: 3 проверенных способа

12:07

Большинство украинцев не готовы отдавать земли взамен на окончание войны – опрос

11:57

"Была задача выжить": очевидец рассказал детали ракетного удара по ТЦ в КременчугеФотоВидео

11:52

В восторге от душа и микроволновок: семьи российских оккупантов переселяются в квартиры украинцев

11:28

Мечтал "освободить" Бердянск, но "сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали предателя из Севастополя

11:15

Если Беларусь все-таки вторгнется в Украину: эксперт назвал главные цели ЛукашенкоВидео

11:02

"Путин убьет Лукашенко": Жданов объяснил, на что пойдет диктатор РФ, если Беларусь отвертится от войныВидео

10:44

"На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку

10:29

Германия требует от Литвы отменить запрет на транзит в Калининград – Spiegel

Реклама
10:10

800 компаний в США согласились изготавливать оружие для Украины – CNNВидео

10:02

Взорвали ЗРК "Тор" и жгли документы: появились детали позорного бегства оккупантов со ЗмеиногоВидео

09:32

"Он 20 лет его водит за нос": Жданов назвал условия, при которых Лукашенко предаст ПутинаВидео

09:27

Ракетный удар по 9-этажке и базам отдыха на Одесчине: 18 человек погибли, еще 30 - раненыВидео

09:24

Россию накрывает экономический каннибализммнение

09:05

Лукашенко готовится к войне с Украиной: военный эксперт рассказал, каким областям грозит вторжениеВидео

08:51

По Николаеву утром оккупанты ударили ракетами, над городом дым: подробностиВидео

08:35

ВСУ ударили с вертолетов и артиллерии: на юге уничтожено 35 оккупантов и модернизированные танкиВидео

08:35

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2022: Тельцам - чужие секреты, Ракам – деньги, Львам – интересное предложениеВидео

08:12

"Литву - за три дня": на росТВ обсудили новый блицкгригВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять