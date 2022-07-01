Компенсация ущерба и гарантии Украине: Ермак назвал условия снятия санкций с РФ

Названы условия снятия санкций с РФ / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о том, что действие введенных против Росси санкций должно продолжаться, пока Россия не выполнит ключевые условия.

Об этом он заявил, выступая в пятницу на первом заседании Группы по вопросам международных гарантий по безопасности, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава ОП пояснил, что Украина категорически отказывается повторять опыт заверений безопасности в рамках Будапештского меморандума, поэтому необходимо обеспечить способность Украины реализовать право на самозащиту.

Ермак назвал главные условия снятия санкций с РФ

Россия должна предоставить надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины;

РФ должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного Украине и ее гражданам.

"Ввосстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессииооружений и боевой техники без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Поэтому нам потребуется ежегодная финансовая помощь для развития оборонного сектора", - сказал он.

"Следующий блок – это действия по сдерживанию новой агрессии. Оперативная поставка Украине всего необходимого для обеспечения всеобъемлющей реализации права на самозащиту, включая вооружение, оборудование, финансовую и другую помощь, является краеугольным камнем этого блока", - сказал Ермак.

По его мнению, "следует построить систему двусторонних и/или многосторонних договоров, которые будут предусматривать подробные механизмы действий гарантов на случай агрессии против Украины".

"Необходимыми элементами этого блока мы считаем постоянный механизм оценки угроз и вызовов безопасности и взаимного информирования о них, а также механизмы срочных двух- или многосторонних консультаций", - сказал он.

Читайте такжеПочему санкции и дефолт не остановят РоссиюПоследним блоком гарантий, по его словам, должна быть санкционная политика. Кроме уже действующих санкций, отметил он, "также предусматривается действенный механизм внедрения превентивных санкций на будущее – в случае возникновения угрозы агрессии. В то же время, необходимы гарантии срочного внедрения согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия таки произойдет".

"Когда практика подтвердит действенность гарантий для Украины, они могут быть распространены на другие страны. Идея Президента Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. Формат U24 (United 24) – своеобразная служба спасения для стран", - заявил Ермак.

Напомним, 3 июня был опубликован полный текст ограничений по новому, уже шестому по счету, пакету санкций против РФ. Среди прочего, он подразумевает запрет для компаний Европы и физических лиц на предоставление судов и услуг транспортировки российской нефти в третьи страны. В течение 3 месяцев ограничительные меры должны вступить в силу.

Кроме того, от международной межбанковской системы SWIFT отключили еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк. Ограничения будут и для физических лиц и компаний на покупку недвижимости в странах Евросоюза.

Санкции изначально были запланированы и в отношении патриарха РПЦ Кирилла, который поддерживает Путина в войне России против Украины. Но, однако, по требованию Венгрии были оттуда исключены.

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