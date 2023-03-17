Может, но не хочет: Китай способен ослабить и склонить Россию к переговорам - эксперт

Китай имеет экономические рычаги воздействия, которые они пока задействовать не хотят, считает Илия Куса.

Путин, Си Цзиньпин / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Китай может предложить свое видение войны, которую развязал диктатор Владимир Путин, но оно не очень состыковывается ни с российскими, ни с украинскими интересами, считает эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса.

В интервью Главреду он отметил, что при этом Китай может выступить посредником, но эта роль не предполагает урегулирования военного конфликта – это, скорее, инструмент, который можно и не использовать.

"Конечно, Китай может пойти на глобальные договоренности с США и таким образом усилить давление на РФ. Это в перспективе может ослабить позиции России быстрее, и, соответственно, быстрее склонить ее к переговорам. Но это напрямую зависит от развития отношений Китая и США", - пояснил эксперт.

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В то же время, заявил Куса, нет никаких гарантий того, что после таких договоренностей война сразу остановится.

"Китай напрямую не влияет на Путина, и как-то переубедить его в идеологических установках его, естественно, там не могут. У них есть экономические рычаги воздействия, которые они пока задействовать не хотят – Китай, как и Соединенные Штаты, все еще зарабатывают деньги в ряде секторов", - подытожил эксперт.

Визит Си Цзиньпина в Москву

В конце февраля изданная The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится к поездке в Россию в ближайшие месяцы. Во время этого визита он, в частности, хочет дать толчок мирным переговорам Украины и страны-агрессора РФ относительно войны.

13 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.

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