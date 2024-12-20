Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компромат

Анна Ярославская
20 декабря 2024, 03:31
97
Трампу рассказали, что на самом деле происходит в войне РФ против Украины. Теперь он не может себе позволить популизм.
Трамп, Путин
После избрания президентом Трампу придется отказаться от популизма в вопросах войны / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Вы узнаете:

  • Почему Трамп изменил риторику о завершении войны в Украине
  • Как будет действовать Трамп, если у Путина есть компромат

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа. После избрания президентом США политик осознал, что все намного сложнее, чем он думал. Журналист, писатель и публицист Александр Сотник оценил, что будет, если Трамп разочаруется в сговорчивости Путина и его желании закончить войну.

По словам Сотника, Трампу рассказали, что на самом деле происходит. Теперь он не может себе позволить популизм, как до избрания на должность главы Белого дома.

"Закончились выборы, а, значит, можно больше не нести ту чушь и популистскую ахинею, которую Трамп нёс раньше: "Я приду и всех построю. Война, стой, раз-два! Это Байден был сонный и ни на что не способный, а я энергичный. Ну и что, что я на три года всего его моложе. Я приду – порядок наведу", - сказал журналист во время чата на Главреде.

"Теперь, когда на нём [на Трампе] будет лежать ответственность, ему придётся соответствовать моменту, а не мести языком, как метлой размахивать. Так что да, всё гораздо сложнее", - добавил Сотник.

Журналист считает, что сложно спрогнозировать, как будет действовать Трамп и есть ли у Путина какой-то компромат на избранного президента США.

"Могу сказать так: если у Путина есть какой-то компромат на Трампа, и Трамп, по замыслу Путина, должен плясать под его дудку, то сейчас именно тот момент, когда Трамп может соскочить с этого крючка и сказать: "У тебя на меня есть компромат? А, я тебя прощаю, ведь мне ещё раз не выдвигаться в президенты, а вот если ты сейчас вякнешь, я тебе такое устрою". В принципе, Трамп может на это пойти, но я не Ванга и не сериал "Симпсоны", я ничего не предсказываю", - отметил Сотник.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, что будет с войной в Украине:

Заявления Трампа о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Как сообщал Главред, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Другие новости:

Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

02:10Украина
Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой дом

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой дом

00:09Украина
Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

23:42Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

"Дети остаются с мужем": Камалия рассказала о судьбе ее детей

"Дети остаются с мужем": Камалия рассказала о судьбе ее детей

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой масла

Последние новости

04:44

Гороскоп на завтра 21 декабря: Весам - неожиданный доход, Скорпионам - волна удачи

04:15

Почему нельзя говорить "знижка -50%": какую ошибку часто делают украинцыВидео

03:31

"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компроматВидео

03:00

Просто, но очень вкусно: интересный вариант бутербродов со шпротами на Новый годВидео

02:10

РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
01:20

Неужели стиральная машинка "врет": почему стирка длится дольше, чем обещает таймер

00:09

Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу: зафиксирован "прилет" в жилой домФото

19 декабря, четверг
23:59

Заседание в формате "Рамштайн" состоится в 2025 году: Умеров назвал точный месяц

23:42

Война или переговоры: украинцы должны принять фундаментальные решения - Блинкен

Реклама
23:26

В опасности будут 2 города: что станет приоритетом РФ после потери Курахово - лейтенант

23:05

"Война длится слишком долго": Шольц договорился с Трампом о достижении мира в Украине

22:55

Враг делает ставку на малые штурмовые группы: спикер объяснил новую тактику РФ

22:51

Ситуация на фронте напряженная, численность армии РФ выросла на 100 тысяч - Сырский

22:47

"Абсолютно бездарной": украинский известный ведущий публично размазал Камалию

22:02

Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

21:49

Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником": Сеть взорвалась мемамиФото

21:35

Роскошная Агилера показала свою стройную фигуру и молодое лицо

21:08

Жена Цекало впервые рискнула пожаловаться на издевательства

21:01

"Аж дома дрожали": в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы

20:38

Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открыткиВидео

Реклама
20:32

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машиныВидео

20:25

Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

20:10

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

19:59

Популярные продукты подорожают на 15%: за что украинцам придется платить больше

19:41

Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

19:25

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действияВидео

19:12

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

19:00

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шагмнение

18:58

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

18:54

Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

17:58

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

17:39

"Просто отморозок": Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

17:16

Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

17:16

"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - СотникВидео

17:00

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

16:54

В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

16:38

"В январе Трамп увеличит усилия": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

16:35

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой маслаВидео

15:43

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

15:35

В чем разница классического и комбинированного маникюра: какой лучше выбрать

Реклама
15:29

Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

15:12

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

15:01

"Пусть пробуют сбить "Орешник": Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом

14:42

ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи: Зеленский назвал сроки

14:42

Тариф на электроэнергию весомо вырастет: эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько

14:39

Почему джинсы нужно замачивать в уксусе: результат удивит многих

14:33

Порошенко блокировал трибуну, требуя "Бойко геть!", а потом с командой его поддержал - эксперт

14:20

"Батон": в сети высмеяли писклявого российского певца

14:16

"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ затягивают с подозрением Коболеву за получение второй части миллионных премий

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять