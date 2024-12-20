"Может соскочить крючка": что будет делать Трамп, если у Путина есть на него компромат

Трампу рассказали, что на самом деле происходит в войне РФ против Украины. Теперь он не может себе позволить популизм.

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После избрания президентом Трампу придется отказаться от популизма в вопросах войны / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Вы узнаете:

Почему Трамп изменил риторику о завершении войны в Украине

Как будет действовать Трамп, если у Путина есть компромат

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал закончить войну в Украине за 24 часа. После избрания президентом США политик осознал, что все намного сложнее, чем он думал. Журналист, писатель и публицист Александр Сотник оценил, что будет, если Трамп разочаруется в сговорчивости Путина и его желании закончить войну.

По словам Сотника, Трампу рассказали, что на самом деле происходит. Теперь он не может себе позволить популизм, как до избрания на должность главы Белого дома.

"Закончились выборы, а, значит, можно больше не нести ту чушь и популистскую ахинею, которую Трамп нёс раньше: "Я приду и всех построю. Война, стой, раз-два! Это Байден был сонный и ни на что не способный, а я энергичный. Ну и что, что я на три года всего его моложе. Я приду – порядок наведу", - сказал журналист во время чата на Главреде.

"Теперь, когда на нём [на Трампе] будет лежать ответственность, ему придётся соответствовать моменту, а не мести языком, как метлой размахивать. Так что да, всё гораздо сложнее", - добавил Сотник.

Журналист считает, что сложно спрогнозировать, как будет действовать Трамп и есть ли у Путина какой-то компромат на избранного президента США.

"Могу сказать так: если у Путина есть какой-то компромат на Трампа, и Трамп, по замыслу Путина, должен плясать под его дудку, то сейчас именно тот момент, когда Трамп может соскочить с этого крючка и сказать: "У тебя на меня есть компромат? А, я тебя прощаю, ведь мне ещё раз не выдвигаться в президенты, а вот если ты сейчас вякнешь, я тебе такое устрою". В принципе, Трамп может на это пойти, но я не Ванга и не сериал "Симпсоны", я ничего не предсказываю", - отметил Сотник.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Смотрите видео чата с Александром Сотником, в котором он спрогнозировал, что будет с войной в Украине:

Заявления Трампа о войне в Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть готовым к заключению соглашения о завершении войны.

Также Трамп раскритиковал количество жертв на войне России против Украины, утверждая, что количество погибших "с обеих сторон", вероятно, гораздо больше, чем сообщалось.

"Мы пытаемся остановить войну, ту ужасную, ужасную войну, которая продолжается в Украине, России", - сказал он.

Как сообщал Главред, во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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