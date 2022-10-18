На заседании Совбеза Путин может объявить военное положение и закрыть границу – Ходорковский

Владимир Путин проведет новое заседание СБ РФ/ Фото УНИАН

Президент РФ Владимир Путин 19 октября проведет заседание Совета безопасности, на котором будут обсуждаться миграционные вопросы.

Об этом идет речь в сообщении Интерфакса, который ссылается на пресс-службу Кремля.

Совбез планирует рассмотреть вопросы, которые связаны с "нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере" и "регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности", заявила пресс-служба. По ее информации, с докладом выступит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

В то же время, как уточняет в Telegram оппозиционный российский политик Михаил Ходорковский, Совбез РФ проведет экстренное заседание "по вопросам миграции" — "это значит, что границу могут закрыть".

Вместе с тем он не исключил введение в РФ военного или чрезвычайного положения.

"Сенаторов просят задержаться на работе, т.к. без их одобрения ввести ВП или ЧП нельзя", - добавил Ходорковский.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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