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"Нас ждет кровопролитная война": эксперт объяснил, в чем была цель атаки ХАМАС

Анна Ярославская
13 октября 2023, 02:06
ХАМАС существует для того, чтобы нападать на Израиль, но другое дело, что он затаился, считает Цви Зильбер.
Цви Зильбер
Цви Зильбер объяснил, почему ХАМАС напал на Израиль / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/george.zilber, скриншот

Израильский журналист Цви Зильбер объяснил в интервью Главреду, в чем была главная цель нападения ХАМАС на Израиль.

По его словам, для боевиков ХАМАС атаки Израиля – это главное обоснование своего существования.

"Если вы посмотрите хартию ХАМАС, то там это, в общем-то, и прописано", - сказал он.

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Зильбер напомнил, что время от времени боевики периодически устраивали обстрелы, но "Железный купол" помогал Израилю защитить своих граждан.

"Они начинают бомбить нас [Израиль], у нас где-то 1, 2, 3, 5 погибших, мы наносим ответный удар – у них 500-1000 погибших. И на этом они успокаиваются, прибегают международные посредники и находят какой-то общий знаменатель для того, чтобы сделать передышку", - отметил журналист и добавил, что в этот раз произошло нечто качественно другое.

По словам Зильбера, ХАМАСу никогда не удавалось сделать такой прорыв на территорию Израиля, и Израиль был к этому совершенно не готов.

"Это что-то новое, и нам еще предстоит выяснить, как им удалось подготовить и провернуть такую операцию прямо у нас под носом. Ничего не заметил Моссад, самая легендарная разведслужба в мире. Не заметил ничего и Шин-Бет, наша служба контрразведки, у которой половина Газы работает осведомителями. Ведь так считается, что самый большой работодатель в Газе – "ХАМАС", а на втором месте – израильские спецслужбы, на которых буквальном смысле работают тысячи людей (…) "ХАМАС" все время проводил какие-то учения, Израиль об этом знал. И, как стало известно, даже египтяне чего-то почувствовали и предупредили Нетаньяху", - рассказал журналист.

По словам Зильбера, Нетаньяху не обратил внимание на предупреждение, поскольку оно было слишком "общим".

"Как говорят египтяне, он не обратил на него внимания по одной простой причине – израильские спецслужбы приносят десятки, если не сотни таких предупреждений общего характера без какой-либо конкретики каждый день. И невозможно на это реагировать просто потому, что нельзя найти иголку в стогу сена, и надо хоть какую-то конкретную информацию иметь. Вот если бы они сказали, что такого-то числа, или, допустим, в этот уикенд или неделю будьте особо осторожны, потому что планируются не только ракетные обстрелы, но и какой-то сухопутный прорыв. На общее предупреждение, предостережение такого характера не имеет смысла и нет возможности реагировать. И, по всей видимости, более точной информации у израильских спецслужб не было. И вот здесь возникают вопросы о том, почему мы этот момент проспали", - сказал Зильбер.

Журналист считает, что абсурдно упрекать Израиль в отсутствии переговоров с ХАМАСом, поскольку "нельзя вести переговоры с организацией, цель которой тебя уничтожить".

"Судя по всему, нас ждет очень кровопролитная война. Но у нас достаточно злости, гнева для того, чтобы держаться, сколько надо. Только бы действительно наше правительство, наконец, удосужилось эту угрозу устранить раз и навсегда, чтобы не было больше террористического анклава. Чтобы в Газе было что-то другое, чтобы действительно там кто-то думал об экономике, о рабочих местах", - сказал Зильбер.

По его словам, жители Газы насчитывают миллион восемьсот тысяч человек, там очень высокая рождаемость. И все эти люди – заложники террористической организации.

"Точно такие же, как и израильтяне, которых сейчас увезли в плен. Правда, у этих заложников уже очень давно выработался сильный стокгольмский синдром – они солидаризируются с идеологией ХАМАСа, это продолжается уже очень много лет", - добавил он.

Журналист считает, что с ХАМАСом у жителей Газы нет никакой перспективы, кроме войны, кошмара и бомбардировок.

"И если Израиль избавит Газу от ХАМАСа, он сделает подарок не только себе, но и палестинцам, которые там живут", - резюмировал он.

Кто такой Цви Зильбер

Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Нападение ХАМАС на Израиль

Террористы ХАМАС 7 октября проникли на территорию Израиля из сектора Газа, им удалось захватить ряд населенных пунктов. К вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми населенными пунктами на границе с сектором Газа, в которые проникли боевики ХАМАС во время внезапной атаки 7 октября.

10 октября министр обороны страны Йоав Галант заявил, что Израиль переходит к полноценному наступлению на сектор Газа. Война может продлиться несколько недель или даже месяцев.

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