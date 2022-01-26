"Не имеете права решать": США озвучили темы-табу в переговорах с Россией

В США озвучили темы-табу на переговорах с РФ / Reuters

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман на переговорах по "гарантиям безопасности" с Россией озвучила вопросы, по которым США не готовы идти на компромисс.

"Я четко сказала россиянам: вы не имеете права решать членство в НАТО. Это не ваше решение. Это зависит от членов НАТО. Нет, вы не можете решать, что все наступательное оружие покинет Европу. Нет, вы не можете сказать, что мы возвращаем часы к 1997 году, и что все страны, которые присоединились к НАТО с тех пор, должны выйти (из Альянса). Нет, этого не случится", - рассказала Шерман в среду, 26 января, в ходе дискуссии YES.

Она также выделила вопросы, по которым США готовы договариваться с Россией.

"Но если вы хотите поговорить о реальных общих вопросах безопасности: контроль за вооружением, деконфликтность, прозрачность, пути, как мы можем укрепить общую безопасность - мы за то, чтобы иметь такие дискуссии", - сказала она.

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Планы в России о признании "ЛДНР" на Донбассе

Российские депутаты Госдумы от фракции Коммунистической партии (КПРФ) ранее внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В документе говорится о том, что парламентарии просят главу РФ признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств. Также они призывают Путина провести переговоры с лидерами так называемых "ЛДНР" с целью установления режима правового сотрудничества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин о документе не знает. Руководство РФ будет рассматривать вопрос с "ЛДНР" в том случае, если состоится голосование.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о том, что Москва пока не собирается признавать "ЛДНР". По его словам, данные образования, дескать, сами отозвали результаты своих "референдумов о независимости" в обмен на подписание "Минска".

24 февраля в КПРФ объявили о том, что Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к Путину по "ДНР" и "ЛНР" в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если Россия официально признает "ЛДНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, это будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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