Разговор Путина с главарями "ЛДНР" и ситуация у границ Украины: в Кремле рассказали о планах Москвы

Путин не планирует новых телефонных разговоров с "ЛДНР" - Песков / Reuters

Президент РФ Владимир Путин пока не собирается проводить телефонные разговоры с руководителями российских анклавов "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, спикер Кремля сказал, что глава РФ пока не планирует говорить с руководителями так называемых "ЛДНР" на оккупированном Донбассе в связи с ситуацией у границ Украины.

"Нет, сейчас таких планов нет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Планы в России о признании "ЛДНР" на Донбассе

Российские депутаты Госдумы от фракции Коммунистической партии (КПРФ) ранее внесли на рассмотрение парламента проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании "ДНР" и "ЛНР". В документе говорится о том, что парламентарии просят главу РФ признать "образования" на Донбассе в качестве "самостоятельных, суверенных и независимых" государств. Также они призывают Путина провести переговоры с лидерами так называемых "ЛДНР" с целью установления режима правового сотрудничества.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин о документе не знает. Руководство РФ будет рассматривать вопрос с "ЛДНР" в том случае, если состоится голосование.

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24 февраля в КПРФ объявили о том, что Совет Госдумы РФ рассмотрит проект обращения к Путину по "ДНР" и "ЛНР" в феврале.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если Россия официально признает "ЛДНР" на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, это будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

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